CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lutto nel mondo dello sport. È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi, un personaggio conosciuto in tutto il mondo per la sua forza di volontà, figura straordinaria dello sport italiano e internazionale. Zanardi era legato in modo particolare alla Maremma: nel 2012 era diventato cittadino onorario di Castiglione della Pescaia.

«Castiglione della Pescaia è oggi in lutto – dichiara la sindaca Elena Nappi – per la scomparsa di un uomo che ha saputo entrare nel cuore della nostra comunità. Il suo legame con la nostra cittadina era sincero e profondo, e il suo esempio resterà per sempre vivo tra noi. Alex Zanardi è stato il simbolo di come lo sport può essere rinascita da qualsiasi evento catastrofico che possa colpire. Oggi abbiamo perso un cittadino onorario, ma soprattutto un amico, un esempio e un simbolo che resterà indelebile nella memoria collettiva. L’Amministrazione tutta si stringe con commozione attorno alla famiglia, alla moglie Daniela e al figlio Niccolò, condividendo il dolore per questa grave perdita».

Simbolo di coraggio, determinazione e rinascita, Zanardi non è stato solo un grande campione, ha saputo trasformare le difficoltà in una testimonianza di forza e speranza, diventando punto di riferimento per intere generazioni. Il legame con Castiglione della Pescaia era profondo e autentico, era per lui un luogo del cuore, scelto come «buen retiro» e meta per i suoi allenamenti in handbike in preparazione delle competizioni paralimpiche.

Proprio in virtù di questo rapporto speciale, nel 2012 il Comune gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, riconoscendo il suo forte legame con il territorio e i valori che ha sempre incarnato. Zanardi ha contribuito attivamente alla vita locale, partecipando anche a iniziative sportive e progetti sul territorio, allo sviluppo di attività legate al mare e alla sostenibilità. Grazie a lui è partito il percorso che ha portato Castiglione della Pescaia ad essere Comune Europeo dello Sport, che è stato fondamentale nel corso degli anni.

In segno di rispetto e riconoscenza, il Comune ha disposto le bandiere a mezz’asta nelle giornate di oggi e domani.