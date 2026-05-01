GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.
A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.
Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.
VENERDÌ 1 MAGGIO
AMIATA
Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt
CAPALBIO
Fino al 3-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco la programmazione del weekend
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 3-5-2026 – Dalla festa di San Guglielmo al mercato: a Castiglione un ponte tra tradizione, arte e natura
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
FOLLONICA
Fino al 3-5-2026 – Tre giorni tra artigianato e arte: torna la mostra mercato sul lungomare
Fino al 3-5-2026 – Il futuro della città immaginato dagli studenti: mostra di disegni al Casello idraulico
GROSSETO
Fino al 2-5-2026 – Tre generazioni a confronto”: arte e famiglia in mostra da Agaf
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini
Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione
Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi
Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma
Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina
MANCIANO
1-5-2026 –Corteo, musica e convivialità: Manciano celebra il primo maggio tra memoria e comunità
MASSA MARITTIMA
1-5-2026 – Sulle Colline Metallifere si ricordano le vittime sul lavoro: «Memoria tramandata nel tempo»
1-5-2026 – Primo maggio a Valpiana: pranzo, cena e Maggerini al centro sociale
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
ORBETELLO
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
PITIGLIANO
Fino al 3-5-2026 – Torna la Festa della Terra: tre giorni tra mercato, gusto, musica e vita contadina
SORANO
Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”
SABATO 2 MAGGIO
AMIATA
Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt
CAPALBIO
Fino al 3-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco la programmazione del weekend
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 3-5-2026 – Dalla festa di San Guglielmo al mercato: a Castiglione un ponte tra tradizione, arte e natura
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
FOLLONICA
2-5-2026 – Napoli, carcere e teatro: al Piccolo Cineclub Tirreno la proiezione de “La salita”
Fino al 3-5-2026 – Tre giorni tra artigianato e arte: torna la mostra mercato sul lungomare
Fino al 3-5-2026 – Il futuro della città immaginato dagli studenti: mostra di disegni al Casello idraulico
GROSSETO
2-5-2026 – Primavera in Fattoria: una giornata tra animali, giochi e tradizioni maremmane
Fino al 2-5-2026 – Tre generazioni a confronto”: arte e famiglia in mostra da Agaf
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini
Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione
Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi
Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma
Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina
MANCIANO
2-5-2026 – Alla scoperta di Saturnia: mini trekking gratuito con Le Orme
2-5-2026 – “Campagna contemporanea”: se ne parla in biblioteca con Margherita Marri
MASSA MARITTIMA
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
ORBETELLO
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
PITIGLIANO
Fino al 3-5-2026 – Torna la Festa della Terra: tre giorni tra mercato, gusto, musica e vita contadina
SORANO
Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”
DOMENICA 3 MAGGIO
AMIATA
Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt
3-5-2026 – A Santa Fiora la festa del santissimo Crocifisso con la processione dei tronchi
CAPALBIO
Fino al 3-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco la programmazione del weekend
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 3-5-2026 – Dalla festa di San Guglielmo al mercato: a Castiglione un ponte tra tradizione, arte e natura
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
FOLLONICA
Fino al 3-5-2026 – Tre giorni tra artigianato e arte: torna la mostra mercato sul lungomare
Fino al 3-5-2026 – Il futuro della città immaginato dagli studenti: mostra di disegni al Casello idraulico
GAVORRANO
3-5-2026 – Gavorrano in festa: il 3 maggio al Parco della Finoria tra tradizioni, musica e sapori locali
GROSSETO
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini
Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione
Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi
Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma
Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina
MANCIANO
3-5-2026 – Si conclude il corso di scacchi: gran finale in piazza con simultanea
MASSA MARITTIMA
3-5-2026 – Festa con i ragazzi di Skeep: a Tatti pomeriggio di tango, inclusione e partecipazione
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
ORBETELLO
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
PITIGLIANO
Fino al 3-5-2026 – Torna la Festa della Terra: tre giorni tra mercato, gusto, musica e vita contadina
SCANSANO
3-5-2026 – “Liberi tutti”: Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio concludono la stagione teatrale
SORANO
Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”