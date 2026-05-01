FOLLONICA. Si è svolta questa mattina, 1 maggio, alla Sala Allegri dell’Ex Ilva, l’iniziativa “Lavoro dignitoso” promossa da CGIL, CISL e UIL in occasione della Festa dei lavoratori. Un momento di confronto che ha riunito delegate e delegati dei luoghi di lavoro insieme ai rappresentanti sindacali provinciali, per riflettere su contrattazione, nuove tutele e diritti in un contesto segnato dalle trasformazioni tecnologiche (Foto di Giorgio Paggeti).

Al centro dell’incontro il tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e la necessità di aggiornare strumenti e garanzie per evitare nuove disuguaglianze. A intervenire sono stati Monica Pagni, segretaria generale Cgil Grosseto, Federico Capponi, segretario Uil Grosseto, e Simone Gobbi, segretario Cisl Grosseto, che hanno condiviso analisi e proposte insieme alle testimonianze dei lavoratori presenti.

«Il Primo Maggio è il giorno in cui il lavoro torna al centro del dibattito pubblico non come slogan, ma come fondamento della dignità della persona e della coesione sociale – ha dichiarato Monica Pagni –. Nell’epoca delle grandi trasformazioni tecnologiche diventa ancora più urgente rafforzare contrattazione, tutele e diritti, per fare in modo che il cambiamento non produca nuove disuguaglianze ma nuove opportunità».

Nel corso della mattinata è stato ribadito anche l’impegno delle organizzazioni sindacali sul territorio, a partire dalla raccolta firme per proposte di legge su appalti e sanità, portata avanti insieme ad altre realtà associative.

L’iniziativa di Follonica si inserisce nel quadro delle celebrazioni provinciali del Primo maggio, che hanno visto la Cgil Grosseto presente anche a Manciano, in una giornata dedicata alla memoria, alla partecipazione e al valore del lavoro.