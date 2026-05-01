LUCCA. L’incendio sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, è andato avanti per due giorni ed è stato alimentato dal forte vento di grecale, che ha favorito l’avanzata delle fiamme verso il versante pisano. La situazione ha destato particolare preoccupazione nella zona di Asciano, nel Comune di San Giuliano Terme, dove il fuoco ha minacciato da vicino alcune abitazioni.

Per motivi di sicurezza sono state disposte evacuazioni preventive in diverse case sia sul fronte pisano sia su quello lucchese, con l’apertura dei centri operativi comunali e di aree di accoglienza per i residenti coinvolti. In particolare, a Santa Maria del Giudice e nelle zone limitrofe le autorità hanno invitato gli abitanti a lasciare le abitazioni più esposte per non ostacolare i soccorsi.

Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto vigili del fuoco, protezione civile e diversi mezzi aerei, tra cui Canadair ed elicotteri, impegnati in un’area già stimata in oltre 250 ettari percorsi dal fuoco. Le autorità hanno parlato di una situazione molto impegnativa, resa ancora più difficile dalle condizioni meteo e dalla presenza di nuovi focolai dovuti alla ricaduta del materiale bruciato.