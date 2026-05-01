GROSSETO – Nuova impresa di Fabio Tronconi, tra i più forti maratoneti di sempre in provincia di Grosseto. E’ arrivata dalla Germania precisamente da Hannover la notizia del grande tempo ottenuto dall’atleta roccastradino tesserato con il Team Marathon Bike. Niente affatto nuovo alle imprese, nell’occasione Tronconi ha fermato il crono dei 42 chilometri e 195 metri dopo 2h24.24 nonostante qualche contrattempo alla vigilia della manifestazione, valida per il titolo nazionale tedesco. Infatti il volo che lo doveva portare ad Hannover all’ultimo momento è stato cancellato, rischiando di rendere vani mesi di sacrifici con allenamenti intensi, anche col maltempo, prima di andare a lavorare. Chiunque si sarebbe arreso ma non certo il portacolori del gruppo grossetano che deciso di partire con la famiglia direzione Hannover in macchina, per quasi quasi 1400 chilometri di viaggio già di per sé impegnativi e stancanti.

Ma muscoli, fiato e spirito non sono mancati in gara al podista maremmano, che ha fatto registrare il passaggio alla mezza in un’ora 11 minuti e 30 secondi alla media di 3’24 al chilometro, per chiudere ventottesimo in 2 ore 24 minuti e 24 secondi, come detto, nonché primo degli italiani. Tronconi con il tempo realizzato migliora il 2h28.58 fatto alla maratona di Milano. Questi i migliori tempi di sempre, realizzati da atleti tesserati o residenti in provincia di Grosseto: Stefano La Rosa, Siviglia 2018 (2h11.04), Joachim Nshimrimana, 2013 (2h13.31), Claudio Magnani, Palermo 1989 (2h20.27), Scantamburlo Sergio, Firenze 1987 (2h21.35), Riccardo Ferrari, Parigi 1989 (2h23.59).