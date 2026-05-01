GROSSETO – Ultimi novanta minuti della straordinaria regular season del Grosseto campione del girone E, che domani se la vedrà con il Ghiviborgo (nella foto di Paolo Orlando, un momento del match di andata). Lucchesi ancora impegnati nella lotta per la salvezza, con tre punti di gap dalla zona playout, maremmani intenzionati a fare e ottenere il massimo, considerato il digiuno di vittorie dal match contro il Siena. A impensierire il tecnico Indiani, come noto, è anche l’avvicinarsi degli impegni della poule scudetto, che i torelli dovranno onorare più che mai.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Cardelli, Cesario, D’Ancona, Fiorani, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Lorenzini, Malva, Marzierli, Masini, Monteverde, Musardo, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15,30 allo stadio Carraia di Ghivizzano.