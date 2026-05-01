BAGNO DI GAVORRANO – Importante riconoscimento per lo chef gavorranese Riccardo Pucci ai Campionati italiani di cucina, svoltisi dal 27 al 29 aprile a Montelupo Fiorentino e organizzati dall’Associazione italiana cuochi. Nella giornata conclusiva del 29 aprile, Pucci si è aggiudicato il primo posto nella categoria dessert da ristorazione, distinguendosi tra numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia.

Una competizione di alto profilo

La manifestazione, valida anche per le selezioni della Nazionale italiana cuochi, ha visto la partecipazione di cuochi impegnati in diverse categorie, tra cui chef professionista, dessert da ristorazione, squadre e junior. L’elevato livello tecnico delle proposte presentate ha confermato il ruolo dell’evento come uno dei principali appuntamenti del settore della ristorazione professionale.

Il dessert premiato dalla giuria

Determinante per la vittoria è stata la realizzazione di una cheesecake all’olio extravergine d’oliva (Evo) al profumo d’arancia, un dessert caratterizzato da una costruzione tecnica articolata e da un attento equilibrio dei sapori. La preparazione includeva elementi come glassa anidra e sablé, gel e aria di pera, namelaka all’olio Evo, pera in osmosi e tuille al cioccolato salato. La proposta è stata apprezzata per l’originalità e per la capacità di valorizzare ingredienti legati al territorio.

Buon piazzamento anche nella categoria chef professionisti

Oltre al successo nel dessert, lo chef ha ottenuto anche il quarto posto nella categoria chef professionista. In questa prova ha presentato un piatto a base di baccalà in tre cotture — mantecato, in olio cottura e fritto — accompagnato da verdure in agrodolce, maionese di pomodoro e salsa di salicornia. Anche in questo caso, la giuria ha valutato positivamente la ricerca sulle consistenze e l’equilibrio complessivo del piatto.

Un risultato che valorizza il territorio

Il risultato ottenuto rappresenta un elemento di rilievo per il territorio, confermando la qualità e la preparazione dei professionisti locali nel panorama della cucina italiana contemporanea.