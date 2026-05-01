GROSSETO – Debutto autoritario e con bel gioco per il Batignano che nella Coppa Passalacqua si impone 4-1 sull’Alta Maremma, che invece fatica ad arginare gli schemi avversari. Due le doppiette dei ragazzi guidati da Luzzetti, Samuel Neri e Paolo Cursi, entrambi capaci di finalizzare azioni vivaci e ben congegnate.

Dopo soli 7′ il Batignano assembla due discrete manovre facendo intuire una organizzazione disciplinata. Al 15′ la percezione diventa realtà: in area di rigore Samuel Neri si avvita in torsione su un pallone proveniente dalla sinistra, ne scaturisce un colpo di testa che si infila all’angolo, 0-1. Lo stesso Neri (23′) ha una saporita occasione per raddoppiare, Puppato sventa. La formazione di Luzzetti è arcigna nel recupero palla, decisa nelle chiusure, sbrigativa nel servire le punte.

Al 4′ della ripresa Rick Baon colpisce l’incrocio, al 13′ Gibertini spaventa Puppato con un diagonale che si perde di poco sul fondo. Il campo si illumina al 19′: lancio millimetrico di 35 metri di Damiano Neri, scatto e controllo perfetti di Samuel Neri, tiro preciso ed è lo 0-2. L’Alta Maremma non demorde iniziando ad avanzare. Al 24′ Agovino viene steso in area da Ferrentino, è rigore. Batte lo stesso Agovino che dimezza il distacco, 1-2.

Il Batignano non flette ritornando a macinare gioco. Gavani riceve fallo da in area, rigore. Dal dischetto Cursi non lascia scampo a Puppato, 1-3. Lo stesso Cursi al 38′ mette la sfera all’incrocio per il definitivo 1-4.

Alta Maremma – Batignano 1-4 (0-1)

ALTA MAREMMA: Puppato, Morini, Renzetti (32′ st Khribech), Agovino (38′ st Ferri), Eboli, Parentini, Bendinelli, Baldanzi (1′ st Daiu), Bindi (16′ st Carta), Congiu, Valteroni (42′ st Ronzini). A disposizione: Bandini, Leandri, Regoli. Allenatore: Sandro Vegliò.

BATIGNANO: D. Caruso, Ferrentino, G. Baon, Carena, D. Neri, Chiarini, Mazelli (22′ st Gavani), R. Baon (42′ st Ciancio), S. Neri (46′ st B. Neri), Gibertini, Cursi. A disposizione: Valdez, G. Caruso, Demi, Ghezzi, Bartalucci. Allenatore: Luciano Luzzetti.

ARBITRO: Marco Boscagli; 1° assistente Francesco Iorio, 2° assistente Matteo Rullo.

RETI: 15′ S. Neri; 19′ st S. Neri, 24′ st Agovino (rig.), 31′ st Cursi (rig.), 38′ st Cursi.

NOTE: ammonito Agovino. Calci d’angolo 1-2. Recupero: 2′ + 3′.

Risultati girone B

Invictasauro-Roselle 2-1

Alta Maremma-Batignano 1-4

Classifica

Batignano, Invictasauro 3 punti; Roselle, Alta Maremma 0

Il torneo ritorna lundì 4 maggio con Venturina-Belvedere Calcio, esordio del girone C.