GROSSETO – «Quanto emerso dall’audizione di Anas alla Camera conferma quello che denunciamo da tempo: i ritardi sul Corridoio Tirrenico non sono casuali, ma frutto di precise scelte politiche del Governo e del ministro Salvini».

Così la consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai interviene dopo le dichiarazioni emerse a livello nazionale sull’infrastruttura.

«Anas ha chiarito che l’opera è stata esclusa dal Contratto di Programma 2021-2025 e che anche i lotti immediatamente cantierabili sono usciti dalla programmazione – prosegue Bai –. Questo significa la volontà del Governo di fermare un’infrastruttura fondamentale per la provincia di Grosseto, per il sud della Toscana e per l’intera fascia tirrenica».

Richiamando il lavoro svolto in Consiglio regionale, Bai aggiunge: «Proprio per questo abbiamo promosso e approvato in aula una mozione affinché la Regione mantenga alta l’attenzione sulla Tirrenica e continui a sollecitare il Governo a ripristinare le risorse azzerate, completare il passaggio da Sat ad Anas e sbloccare finalmente i cantieri. Oggi quelle richieste trovano una conferma ancora più chiara».

«Non siamo di fronte a un ritardo tecnico – conclude Bai – ma a una responsabilità politica evidente, che si traduce in una viabilità insicura, disagi quotidiani nei collegamenti e penalizzazioni per imprese e servizi. Il Governo smetta di rimandare, ripristini le risorse e rimetta il Corridoio Tirrenico al centro della programmazione infrastrutturale nazionale».