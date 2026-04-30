GROSSETO – Allerta arancione per rischio incendi boschivi oggi, 30 aprile 2026, su tutto il territorio comunale di Grosseto.

Il livello di rischio è considerato alto, a causa delle condizioni meteo-climatiche e della scarsa umidità della vegetazione, fattori che possono favorire l’innesco di incendi con elevata intensità e una propagazione particolarmente rapida.

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza, sottolineando l’importanza di evitare qualsiasi comportamento che possa provocare focolai, anche accidentalmente. In presenza di queste condizioni, infatti, anche una minima scintilla può trasformarsi in un incendio difficile da controllare.

È fondamentale segnalare tempestivamente ogni principio di incendio contattando i numeri di emergenza: l’800 425425 della Sala Operativa Unificata Permanente (Soup) della Regione Toscana oppure il 115 dei Vigili del Fuoco.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che è in vigore il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, con specifiche disposizioni dedicate alla prevenzione degli incendi boschivi e della vegetazione. In particolare, si invita a consultare il Titolo III del regolamento, che contiene le norme da rispettare per ridurre i rischi e tutelare il territorio. https://www.comune.grosseto.it/app/uploads/2026/02/prot_n_0027642_2026_Stampa-copia.pdf

In una fase così delicata, la collaborazione dei cittadini è essenziale per prevenire situazioni di pericolo e proteggere il patrimonio ambientale locale.