ORBETELLO – Successo di partecipazioni, agonismo ed entusiasmo al Giro della Laguna Orbetello Half Marathon, con Joachim Nshimirimana a tagliare per primo il traguardo su 772 competitivi (foto Elisa/FotoinCorsa). Un’edizione record, con circa novecento partecipanti compresi camminatori ed escursionisti, che si sono goduti a trecentosessanta gradi la zona lagunare. Per il trionfatore della Track and Field il cronometro si è fermato a 1h12’49”, con quasi quattro giri di lancette dal secondo Alessio Donati del Trail Running Project e a cinque da Luca Benassi del Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presidi; prima fra le donne Sarah Zerbini dell’Asd Camisano Running in 1h23’12’, nonché 22esima assoluta.
“L’avevamo sognato così! – hanno scritto entusiasti gli organizzatori sulla loro pagina Facebook – Un’onda di emozioni, un’onda di colori, un’onda di sorrisi che invadevano Orbetello. E così è stato. Gli Amici del Giro ci hanno invaso per tre giorni e con una meravigliosa allegria hanno fatto battere il cuore della nostra cittadina…Ve lo avevamo promesso che sarebbe stata ‘l’edizione più bella di sempre’, l’abbiamo fatto! Ma siete stati Voi, unici protagonisti del Giro, ad averci regalato ‘l’edizione più straordinaria, più spettacolare, più incredibile di sempre’. Ci dispiace per quei cento appassionati che non abbiamo potuto accogliere per mancanza di pettorali, per loro e per tutti Voi l’appuntamento è per il 25 Aprile 2027 quando si correrà. Novecento grazie a tutti Voi e non ci resta che… “Sorridere… Siamo runners”.
I primi 30 classificati:
1 NSHIMIRIMANA JOACHIM ITA, ASD TRACK & FIELD MASTER 01:12:49
2 DONATI ALESSIO ITA, TRAIL RUNNING PROJECT ASD 01:16:43
3 BENASSI LUCA ITA, A.S.D. GRUPPO SPORTIVO REALE STATO DEI PRESIDI 01:17:02
4 WARANE YOUSSEF ITA, RUN CARD 01:18:00
5 BELLINCAMPI DAVIDE ITA, TEAM CAMELOT A.S.D. 01:18:10
6 D’AMBROGIO RENATO ITA, FORUM SPORT CENTER SSD SRL 01:18:14
7 LABATE ANTONIO ITA, CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 01:18:52
8 MIDEO GIUSEPPE SUI, RUN CARD 01:19:54
9 SBORDONE SALVATORE ITA, ASD 4° STORM 01:20:05
10 CARLINI MARCO ITA, GSBR 01:20:12
11 CAROTTI MARCO ITA, A.S.D. GRUPPO SPORTIVO REALE STATO DEI PRESIDI 01:20:19
12 SANTILLI TOMMASO ITA, ASD 4° STORMO 01:20:27
13 SCARPINI ANDREA ITA, A.S.D. GO RUNNING 01:21:40
14 ZOMBARDO ANDREA ITA, A.S.D. SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO 01:21:55
15 FALCHETTI ANDREA ITA, ASD GAS RUNNERS MASSA 01:22:38
16 GALLUZZO ANTONIO ITA, G.S.IL FIORINO 01:22:48
17 SALVI GUIDO ITA, RUNNERS CANINO ASD 01:22:49
18 MARTIRE LUIGI ITA, ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS 01:22:51
19 INTINO GABRIEL ITA, RUN CARD 01:23:08
20 TADDEI ROBERTO ITA, ATL. DI MARCO SPORT 01:23:09
21 GAZZANI GIORGIO ITA, RUNNERS CANINO ASD 01:23:09
22 ZERBINI SARAH ITA, CAMISANO RUNNING A.S.D. 01:23:12
23 BOSSINI ALESSANDRO ITA, ASD 4 STORMO 01:23:31
24 OLIVIERI LUCA ITA, PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 01:23:31
25 AUNAY JULIEN FRA, ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME 01:23:39
26 SAMMITO SANTO ITA, RUN CARD 01:23:41
27 PIERACCINI CRISTIAN ITA, ASD 4 STORMO 01:23:42
28 ROCCHI EMANUELE ITA, RUN CARD 01:23:46
29 BATONI GABRIELE ITA, A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI 01:24:00
30 VALENTI EMILIO ITA, CIRC.CANOTTIERI TEVERE REMO 01:24:07