PORTO SANTO STEFANO – il Consiglio Direttivo dello Yacht Club Santo Stefano annuncia con orgoglio l’elezione di Alessandro Maria Rinaldi alla presidenza del Club. Professionista di primo piano nel mondo della finanza e velista di lunga data, Rinaldi assume la guida dello storico sodalizio dell’Argentario nel segno della continuità familiare e del rilancio internazionale.

Per Alessandro Maria Rinaldi (a destra nella foto FIV/Gianluca di Fazio, assieme a Francesco Ettorre) la nomina rappresenta il coronamento di un legame iniziato fin da giovanissimo, proprio sulle banchine della società santostefanese, dove ha avviato la sua carriera sportiva prima sui Flying Junior e successivamente sui 470, sotto la vigile direzione sportiva di Renzo Vongher. Un legame che è anche una preziosa eredità familiare: il padre Rodolfo fu infatti Tesoriere del Club dal 1968 e venne eletto presidente nel 1983, guidando il sodalizio fino al 1991.

Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente ha voluto ringraziare sentitamente il past president, l’ingegner Piero Chiozzi, per l’impegno e la passione profusi nel suo lungo mandato. Rinaldi sarà affiancato da una squadra di grande esperienza: Susanna Operamolla, nel ruolo di vice presidente e Marco Poma che assumerà il ruolo di commodoro.

“Sono certo che insieme al nuovo Consiglio Direttivo lavoreremo con determinazione per posizionare lo Yacht Club Santo Stefano ai vertici del panorama nazionale ed internazionale – ha dichiarato Rinaldi – Il nostro obiettivo è coniugare la grande tradizione sportiva che ci contraddistingue con la convivialità e l’accoglienza dei moderni Yacht Club, rendendo il nostro circolo un punto di riferimento globale per soci e armatori”.

Oltre ai citati consiglieri, Piero Chiozzi nel ruolo di Past President, Susanna Operamolla, come Vice Presidente e Marco Poma, anche nel ruolo di Direttore Sportivo, completano il Consiglio Direttivo il nuovo segretario generale Maria Chiara Cieri, il Tesoriere Roberto Battaglia, Alberto Bezzi responsabile della banchina sociale, Andrea Donzelli responsabile dei partner e delle sponsorship e Pierpaolo Trella con delega ai lavori e manutenzioni. I servizi di sede saranno coordinati direttamente dal Presidente insieme alla Vice Presidente.

Primo grande appuntamento sportivo della nuova presidenza l’Argentario Sailing Week (24-28 giugno), tappa del circuito di vele d’epoca dell’ AIVE. L’evento, fiore all’occhiello del Club, giunto alla 25esima edizione, si prepara a ospitare ancora una volta le più belle imbarcazioni d’epoca del mondo, offrendo uno spettacolo unico nello scenario naturale del golfo dell’Argentario. Sarà questa l’occasione per celebrare il nuovo corso del Club all’insegna dello stile, dell’eleganza, dell’agonismo e della promozione del territorio.

Lo Yacht Club Santo Stefano, fondato nel 1960 e affiliato alla Federazione Italiana Vela, è una realtà storica della vela italiana. La sede del Club affaccia direttamente su uno del più rinomati campi di regata italiani, dove vengono organizzati eventi di rilievo internazionale come Pasquavela e l’Argentario Sailing Week. Il Club promuove, inoltre, la cultura del mare attraverso attività sportive, formative e sociali. La Scuola di Vela “Renzo Vongher”, affiliata FIV, rappresenta un elemento centrale nella formazione dei giovani velisti.

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