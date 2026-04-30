GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto vince sia nel softball che nel baseball. Le Under 19 battono per 7-0 (con manifesta) il Lucca, dominando il match grazie all’ottima prestazione delle lanciatrici biancorosse. “Tante basi su ball sono state concesse dalla pitcher lucchese – ha commentato il manager Enrico Franceschelli -, mentre il nostro attacco ha messo a segno solamente tre valide. Un plauso particolare però lo meritano Lilly Childers in pedana e Sofia Bonanni dietro al piatto, le quali hanno confezionato una no-hit e complete-game (Childers) e tre colti rubando (tre assistenze in seconda perfette di Bonanni). La loro intesa è stata impeccabile, dimostrando che entrambe si trovano perfettamente a loro agio in questa categoria”.

Vince anche il Big Mat Bsc Grosseto Under 15 di baseball. I ragazzi di Lino Luciani si sono imposti per 13-0 sul Drk Capannori. “Abbiamo fatto una buona gara – commenta il manager Luciani -, ma dobbiamo ancora crescere molto e curare sia la parte offensiva che difensiva. L’importante è continuare a mantenere alta la concentrazione, non sottovalutare mai l’avversario e allenarci con grande impegno e professionalità”.

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