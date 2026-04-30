GROSSETO – Si rafforza la rete dei medici volontari della Lilt provinciale: entra a far parte della squadra il dottor Tommaso Balestracci, specialista in chirurgia generale e in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Balestracci, membro del consiglio direttivo regionale della Sied, metterà a disposizione dei soci della Lilt Aps-Ets di Grosseto la propria esperienza attraverso consulti di chirurgia generale, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie del tratto digestivo e del colon-retto.

Un contributo importante in un ambito in cui la prevenzione gioca un ruolo decisivo. La diagnosi precoce, infatti, rappresenta uno strumento fondamentale per intervenire tempestivamente sulle malattie oncologiche, migliorando le possibilità di cura e riducendo l’impatto delle terapie.

Tra gli strumenti principali rientrano gli screening, come quello colon-rettale, essenziale per individuare eventuali lesioni in fase iniziale e prevenire lo sviluppo del tumore.

I tumori dell’apparato digerente – che comprendono esofago, stomaco, colon-retto, fegato e pancreas – rappresentano una quota significativa delle neoplasie in Italia, con oltre 80mila nuovi casi ogni anno. Tra i principali fattori di rischio figurano stili di vita non corretti, come il fumo, un’alimentazione poco equilibrata e la scarsa attività fisica, oltre alla presenza di infezioni come quella da Helicobacter pylori.

In questo contesto, la diagnosi precoce si conferma determinante per aumentare l’efficacia dei trattamenti, che vedono nella chirurgia il principale approccio, spesso affiancato da terapie oncologiche.

«La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo contro il cancro – dichiara il dottor Balestracci –. Poter offrire le mie competenze a una realtà storica come la Lilt di Grosseto rappresenta un’opportunità preziosa per continuare a proteggere la salute della nostra comunità attraverso la diagnosi precoce e l’informazione».

Soddisfazione anche da parte della direttrice Barbara Bricca, che ricorda come sia possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare screening di prevenzione contattando il numero 0564 453261.

L’ingresso del nuovo medico volontario conferma l’impegno dell’associazione nel potenziare i servizi offerti e nel diffondere sempre più la cultura della prevenzione sul territorio.