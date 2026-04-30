ROCCALBEGNA – Mercoledì 6 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccalbegna per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Vallerona.
I lavori, finalizzati all’installazione di dispositivi anticalcare, sono in programma dalle 8.30 alle 13 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di tale località. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13 del giorno stesso.
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