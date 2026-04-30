SCARLINO – Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, lungo la strada provinciale che collega Scarlino Scalo a Le Case, all’altezza dell’argine del fiume Pecora.

Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, hanno interessato una porzione di terreno a ridosso della carreggiata, senza tuttavia coinvolgere abitazioni o strutture.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere e domare il rogo in tempi brevi, evitando che potesse estendersi ulteriormente.