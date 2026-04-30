SCARLINO – Nel mese di maggio 2026, limitatamente ai fine settimana, l’area di sosta di Val Martina, in località Pian d’Alma, utilizzata per l’accesso alla spiaggia di Cala Violina, sarà a pagamento.

Il servizio sarà attivo nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio, sabato 9 e domenica 10 maggio, sabato 16 e domenica 17 maggio, sabato 23 e domenica 24 maggio, sabato 30 e domenica 31 maggio.

Non è prevista la prenotazione: il pagamento del ticket avviene direttamente sul posto al personale delle Bandite. L’area di sosta è non custodita.

L’orario di apertura è fissato alle ore 8.00. Le tariffe giornaliere restano invariate: 10 euro per moto e autovetture, 15 euro per camper.

A partire da lunedì 1 giugno 2026 entrerà invece in vigore il sistema di prenotazione per l’accesso alla spiaggia di Cala Violina, sul sito www.calaviolinascarlino.it, confermato anche per la stagione estiva con l’obiettivo di tutelare l’area e garantire una fruizione regolata. L’accesso alla spiaggia sarà consentito a un massimo di 700 persone al giorno e sarà possibile prenotare a partire da 72 ore prima della data scelta attraverso la piattaforma dedicata.

Per il diritto di prenotazione è previsto un contributo di 1 euro a persona, mentre per i bambini da 1 a 12 anni non è richiesto il pagamento ma resta obbligatoria la prenotazione; per i bambini fino a 12 mesi non è prevista né prenotazione né contributo. I biglietti non sono rimborsabili e non è possibile modificare la data scelta.

Attraverso lo stesso sistema sarà possibile prenotare anche il parcheggio nell’area di sosta di Val Martina, per un totale di 200 posti giornalieri, senza turn over. Il costo resta di 10 euro per auto e moto e di 15 euro per camper, con accesso dalle ore 8.00 alle 19.00.

All’interno dell’area sono presenti servizi essenziali come punto ristoro e servizi igienici, mentre non è consentito l’accesso ai cani in spiaggia. Restano invece ad accesso libero le spiagge di Cala Martina e Cala Civette, raggiungibili a piedi o in bicicletta lungo i sentieri delle Costiere.