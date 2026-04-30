FOLLONICA – Un bel pomeriggio di sole per festeggiare in via ufficiale la rinascita del campo di atletica di Follonica in zona 160 Ovest. All’inaugurazione di oggi, giovedì 30 aprile, tanti ragazzi appassionati di sport: per loro una giornata da ricordare non solo perché da oggi hanno una nuova casa per allenarsi, ma anche perché a tagliare il nastro dopo i lunghi lavori alla pista c’era anche una campionessa di primo livello come Nadia Battocletti.

La mezzofondista campionessa del mondo e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi ha scattato con loro molte foto ed è stata entusiasta di partecipare all’inaugurazione dell’impianto. Un luogo che qualche mese fa lei stessa ha scelto come terreno di allenamento in vista dei suoi impegni agonistici (la pista era già stata parzialmente collaudata e consegnata anticipatamente nel 2025).

Il taglio del nastro con Nadia Battocletti

«Devo ringraziare l’organizzazione, la società, il Comune, Mauro Faucci e il Villaggio Orizzonte che mi hanno permesso di vivere questa nuova realtà – ha detto Nadia Battocletti, che ha parlato anche dei suoi impegni al di fuori dello sport -. Ho finito gli esami in Ingegneria edile e Architettura e sono prossima alla laurea. Sto approfondendo il tema della costruzione di un asilo nido a Fai della Paganella nelle mie zone (Trentino). Mancano un po’ di mesi prima della laurea».

A seguirla come allenatore il padre Giuliano Battocletti, che ha ringraziato tutti i presenti e ha spiegato che la scelta di Follonica non è stata casuale: «Qui abbiamo trovato tutto quello che ci serve per fare i nostri allenamenti con Nadia. Sappiamo che siamo osservati dalla gente, ma lo fanno sempre con felicità e senza mai disturbare. È il posto più bello che abbiamo dopo casa nostra. Rispetto al Trentino, soprattutto d’inverno, qui c’è un clima più mite, quindi riusciamo ad allenarci meglio soprattutto su ritmi elevati. Per il resto i posti sono belli, il mare è bello, possiamo allenarci veramente ad altissimo livello e usare il posto anche come se fosse una piccola vacanza. La serenità è il massimo che un atleta possa avere: se uno è sereno riesce a raggiungere risultati inimmaginabili».

Tranquillità e felicità sembrano essere dunque indispensabili per raggiungere i grandi traguardi a cui la campionessa azzurra ci ha abituati: «Per me la felicità è stare con la mia famiglia, vederli soddisfatti e felici delle cose che fanno – ha concluso Nadia -: sono dell’idea che se ti circondi di persone che sono solari, sono felici e soddisfatte allora lo sei anche tu».

Investimento da 3 milioni di euro per la nuova pista

«Una giornata molto importante per Follonica e per tutta la provincia di Grosseto – ha dichiarato il presidente della Provincia Francesco Limatola -. Quando si inaugura un impianto sportivo è sempre un bel momento. Non è solo la consegna di un’opera pubblica, ma anche di restituire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze uno spazio di socializzazione, di crescita, di relazione e di futuro. Ciò che abbiamo fatto come Provincia è un investimento concreto, che ha cambiato i connotati all’impiantistica sportiva qui presente».

I lavori, conclusi a settembre 2025, hanno puntato sull’ammodernare l’impianto con un nuovo manto sintetico, pedane per salti e lanci, tribuna prefabbricata da 420 posti e un efficiente impianto di illuminazione a Led. Il manto di finitura in gomma prefabbricata è stato realizzato da Mondo, azienda leader a livello internazionale, la stessa che ha curato la pista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Oltre 3 milioni di euro da un finanziamento Pnrr che la Provincia è riuscita ad ottenere grazie al lavoro degli uffici provinciali: «Un grande intervento con una forte attenzione anche alla sostenibilità – ha concluso Limatola -. Non si è trattato di un mero restyling ma di un vero salto di qualità in grado di creare nuove opportunità per i giovani della comunità di Follonica e non solo»

«Sono stati due anni durissimi per i ragazzi, si sono spostati in varie sedi per fare sport e sono stati secondo me l’esempio perfetto della resilienza – è intervenuta l’assessore allo Sport e al Turismo di Follonica Azzurra Droghini -. Oggi è con grande onore che riconsegniamo questo luogo ai ragazzi e alla società, persone splendide. Ringrazio il presidente e gli uffici della Provincia, ma anche gli uffici comunali: con la Provincia abbiamo lavorato in sinergia, gomito a gomito. Gli inciampi sono stati tanti, perché quando ci sono lavori così grandi purtroppo succede, ma ci siamo fatti coraggio a vicenda. Ridiamo in mano alla nostra città un impianto davvero bello, che è un volano, oltre che per lo sport, anche per tutto il territorio di Follonica».

Presenti, oltre al presidente Alessandro Mansani e ai membri dell’Asd Atletica Follonica, anche il delegato del Coni Grosseto Aldo Peronaci, la rappresentante di Fidal Elisabetta Artuso e il mezzofondista Stefano La Rosa.

Abbiamo seguito l’inaugurazione con le foto di Giorgio Poggetti.