GROSSETO. La scomparsa dell’avvocato Alessandro Gelso, avvenuta all’ospedale Misericordia nella notte di mercoledì 29 aprile, lascia un vuoto profondo nella comunità grossetana, non solo per il valore del professionista, ma soprattutto per la statura umana di un uomo che ha dedicato la propria vita agli altri.

Nato a Grosseto nel 1949, laureato in Giurisprudenza a Napoli, dal 1982 aveva intrapreso con passione e rigore la professione forense, specializzandosi nel diritto assistenziale, previdenziale e nel diritto di famiglia. Ambiti delicati, nei quali ha saputo distinguersi per competenza, sensibilità e una profonda attenzione verso le persone più fragili. Centrale, nella sua attività, è stata la tutela giurisdizionale dell’invalidità civile e dell’handicap, un impegno che lo ha portato a essere punto di riferimento e consulente legale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Grosseto.

Alessandro Gelso non è stato soltanto un avvocato preparato e autorevole, ma un uomo capace di ascoltare, comprendere e restituire dignità a chi si rivolgeva a lui. A tante persone ha saputo ridare giustizia, ottenendo riconoscimenti, indennizzi e tutele spesso fondamentali per la loro vita. E lo ha fatto, talvolta, senza chiedere nulla in cambio, spinto da una bontà autentica e da un senso profondo di equità.

La sua vita è stata ricca di affetti, costruita attorno alla sua famiglia, i figli Gaetano e Angelo e la moglie Concetta Relli, che gli è stata accanto con amore e dedizione fino all’ultimo. Anche nei momenti più difficili, segnati dalla malattia che lo ha portato via durante il ricovero all’ospedale di Grosseto, Alessandro non ha mai perso la sua ironia sottile, quella capacità tutta sua di alleggerire anche le paure più profonde con battute intelligenti, mai fuori luogo.

Chi ha avuto modo di stargli vicino ricorda proprio questo e la forza con cui cercava di proteggere i suoi cari dalle sue preoccupazioni, il desiderio di continuare a essere presente per la sua famiglia, il suo bene più grande. Ciao Alessandro, ciao amico mio, non è solo un saluto, ma un ringraziamento sincero. Avrei potuto scrivere molte più pagine su di te e sulla tua esistenza, ma è giusto che siano gli altri a ricordarti per quello che hai fatto, per le vite che hai toccato, per la giustizia che hai saputo difendere e per l’esempio umano e professionale che lasci. Per questo posso dirti solo grazie. Ai ragazzi e alla tua Concetta esprimo il mio dolore più profondo.

La salma dell’avvocato Gelso sarà visitabile, a partire da giovedì mattina, presso la casa funeraria delle onoranze Funebri Rocchi in via dell’Olocausto, dove la comunità, gli amici e le tante persone che lo hanno conosciuto potranno rendergli il giusto e meritato ultimo saluto. La cerimonia funebre è prevista sabato 2 maggio alle ore 10 nella chiesa cattedrale di Grosseto.