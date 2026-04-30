ISOLA DEL GIGLIO – A seguito delle dimissioni rassegnate lo scorso 9 aprile dal sindaco del Comune di Isola del Giglio, divenute efficaci e irrevocabili dopo venti giorni, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, con un provvedimento adottato nella giornata di oggi, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e la contestuale nomina del commissario prefettizio, individuato nella figura di Riccardo Malpassi, per la gestione provvisoria dell’ente.

Il commissario eserciterà tutti i poteri necessari a garantire la continuità amministrativa e gestionale del Comune, traghettando l’attività istituzionale fino al ripristino degli organi ordinari, che avverrà in occasione del primo turno elettorale utile, come previsto dalla legge.

L’intervento della Prefettura si inserisce nel quadro delle misure previste dall’ordinamento per assicurare la legalità, la stabilità e il buon andamento dell’azione amministrativa, in una fase di transizione per l’ente locale.