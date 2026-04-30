GROSSETO – L’Invictasauro si aggiudica l’esordio del girone B nella Coppa Passalacqua col 2-1 a danno del Roselle. Iniziano bene i ragazzi di mister Di Franco che arrivano a concludere senza però trovare lo specchio. Al quarto d’ora si vede il Roselle con un cross rasoterra dalla sinistra, gli attaccanti controllano male e la possibilità evapora. Intorno alla mezz’ora l’Invictasauro sciupa una concreta occasione mettendo alto di fronte alla porta. Praticamente la prima frazione si esaurisce con la punizione a favore dell’Invictasauro parata da Mellino.

La ripresa risulta più concreta. Al 9′ Temperani mette al centro un buon pallone, che la testa di Pieri tramuta in gol, 1-0. Il Roselle accusa il colpo e l’Invictasauro colpisce di nuovo al 28′: corner di Pieri, Meloni devia di testa e batte Mellino per il 2-0. I ragazzi di mister Malossi hanno la forza di reagire. È il 39′ quando Bisalli, approfittando di un pasticcio difensivo, riesce ad accorciare le distanze, 2-1. Ultimo brivido al 43′ con la bella conclusione di Bisalli parata da

Ricchi. Nei 5′ di recupero il risultato non cambia.

Invictasauro – Roselle 2-1 (0-0)

INVICTASAURO: Ricchi, Canu, Temperani, Murineddu, Napolitano, Pascolini, Pieri, Melone, Picchianti, Minucci, Sabbatini. A disposizione: Daviddi, Galli, Olivi, Fusini, Tarlev, Periavalle, Porta, Esposito, Spadi. Allenatore: Marco Di Franco.

ROSELLE: Mellino, Caprini, Morra, Offarelli, Magalotti, Leopardo, Postiferi, Radi, Bisalli, Kryeziu, Marchi. A disposizione: Giorgini, Angeli, Carpinelli, Pilici, Ferrante, Clases, Cesarini, Tocchi. Allenatore: Davide Malossi.

ARBITRO: Lorenzo Bonamici; 1° assistente Riccardo Tobaldo, 2° assistente Gianluca Stella.

RETI: 9′ st Pieri, 28′ st Melone, 39′ st Bisalli.

NOTE: calci d’angolo 5-2. Recupero: 0′ + 5′.

La classifica del girone B

Invictasauro 3 punti; Alta Maremma, Batignano, Roselle 0

Al Mini Passalacqua, secca vittoria per 3-0 dei Giovanissimi 2012 del Follonica Gavorrano contro i coetanei del Roselle. Vantaggio subito dopo 2 minuti per i biancorossoblù grazie a Reppa, che approfitta di un errore della difesa avversaria per portare avanti il Follonica Gavorrano.

Nonostante il gol iniziale è però un primo tempo sottotono da parte dei ragazzi di Rotelli che, pur non rischiando nulla, non riescono a tenere il controllo della palla. Partita molto confusionaria e scelte molto affrettate in fase di possesso, ma nonostante questo i biancorossoblù trovano il 2-0 con Buonaguidi, per chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-0.

Nella ripresa i minerari giocano meglio e trovano il 3-0 grazie alla seconda realizzazione di Reppa; adesso, per loro c’è il debutto nella prima partita del torneo a Livorno e per i quarti di coppa Cerbai.