GROSSETO — Sequestro preventivo di beni e somme di denaro per circa 200mila euro nell’ambito di un’indagine sull’indebito utilizzo di crediti d’imposta legati alla cosiddetta “Formazione 4.0”. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando provinciale di Grosseto su disposizione del Gip del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica.

I controlli e le indagini

L’attività trae origine da una verifica fiscale dell’Agenzia delle entrate nei confronti della società utilizzatrice dei crediti, su cui si sono innestati gli approfondimenti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza su delega dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso, la società — operante nel settore della contabilità e consulenza fiscale — avrebbe compensato debiti erariali attraverso crediti d’imposta maturati dichiarando di aver svolto corsi di formazione destinati ai propri dipendenti, finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche e digitali.

Corsi mai svolti e documentazione irregolare

Le investigazioni hanno però evidenziato che i crediti fiscali sarebbero stati ottenuti sulla base di attività ritenute inesistenti. In particolare, la documentazione relativa ai corsi sarebbe stata predisposta da una società incaricata risultata priva dei requisiti necessari.

Tra le anomalie riscontrate, anche una certificazione rilasciata da un presunto istituto con sede in Tunisia e datata successivamente all’avvio dei corsi dichiarati.

A rafforzare il quadro indiziario, i finanzieri hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti, dai quali è emerso che nessuno avrebbe mai partecipato ad attività formative.

Indagati gli amministratori

Il sequestro è stato eseguito nei confronti degli amministratori delle due società coinvolte, ci sono tre indagati a vario titolo per indebita compensazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.