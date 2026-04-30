CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia dà il via libera ai principali atti finanziari: “Approvato il Rendiconto della gestione 2025, confermando la solidità finanziaria dell’Ente e la capacità dell’Amministrazione di trasformare le risorse disponibili in servizi e investimenti per il territorio – spiegano dall’Amministrazione -. Dai dati emerge un quadro complessivamente positivo. Il Comune chiude l’esercizio con un fondo di cassa pari a oltre 16,2 milioni di euro, garantendo piena liquidità per far fronte ad impegni e scadenze”.

Le entrate correnti (tra le voci principali figurano l’Imu ordinaria, la Tari, i proventi della farmacia comunale e l’imposta di soggiorno) hanno superato i 23 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno precedente, senza che siano state applicate variazioni alle aliquote fiscali o alle tariffe dei servizi.

“Sul fronte della spesa corrente, l’Ente ha gestito circa 26 milioni di euro, garantendo il funzionamento dei servizi e della macchina amministrativa – proseguono dal Comune -. Una parte significativa delle risorse è destinata a spese rigide, come il personale e il rimborso dei mutui. Proprio sul personale, l’Amministrazione ha investito per rafforzare gli uffici dopo anni di blocco delle assunzioni, migliorando così la capacità operativa dell’ente. Resta rilevante anche il peso del fondo di solidarietà comunale negativo, che comporta una trattenuta di circa 8 milioni di euro sul gettito Imu”.

Nel capitolo investimenti, il Comune nel 2025 ha impegnato oltre 5,3 milioni di euro per opere pubbliche e interventi sul territorio. Tra questi figurano lavori di manutenzione e riqualificazione urbana, interventi sulla viabilità e sulla sicurezza idraulica, opere nei cimiteri, il potenziamento degli impianti sportivi, il miglioramento degli spazi pubblici e il proseguimento di progetti strategici come il parco urbano, la ciclovia e gli interventi sul litorale.

“Importante anche l’impegno nel sociale – prosegue l’Amministrazione -. Il Comune ha sostenuto le famiglie con contributi per l’affitto, bonus per le utenze energetiche, aiuti per il trasporto, servizi educativi e progetti rivolti a giovani e fasce fragili della popolazione. Confermati anche i contributi alle scuole, alle associazioni e alle attività sportive, oltre ai servizi estivi per i bambini e alle iniziative per l’inclusione. Sul piano dell’innovazione, grazie alle risorse del Pnrr, sono stati ottenuti circa 290 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali. Nel complesso, il Rendiconto 2025 restituisce l’immagine di un Ente con basi solide, capace di programmare, investire e garantire servizi, mantenendo equilibrio finanziario anche in un contesto economico complesso”.

Il Consiglio comunale ha poi approvato il Bilancio di esercizio 2025 dell’Azienda speciale “Castiglione 2014”. L’Azienda rappresenta un elemento centrale nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi pubblici, operando in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale e nel rispetto degli obiettivi programmati. Il bilancio consuntivo 2025 trasmesso all’Amministrazione evidenzia un risultato positivo, con un utile di esercizio pari a 12.589 euro: “Un dato che testimonia una gestione equilibrata e attenta, confermando il ruolo strategico della partecipata nella gestione dei servizi pubblici locali”.

Con l’approvazione della delibera l’Ente condivide la destinazione dell’utile, che sarà reinvestito interamente all’interno dell’Azienda: una quota destinata al fondo di riserva legale, una gran parte andrà a rafforzare il fondo di riserva ordinario, la restante sarà utilizzata per il fondo di rinnovo e sviluppo per futuri investimenti.

Approvata anche la prima variazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (Pavi) per il triennio 2026-2028, aggiornando uno degli strumenti fondamentali per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Il Piano, già approvato a fine 2025, rappresenta un documento strategico collegato al bilancio di previsione, attraverso il quale l’Amministrazione individua gli immobili non strumentali all’attività istituzionale da valorizzare o alienare, con l’obiettivo di razionalizzare le risorse e sostenere gli investimenti pubblici.

Nel corso del 2026 sono già state eseguite alcune alienazioni, acquisizioni e procedure di svincolo relative agli alloggi Peep. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione della frazione di Punta Ala, dove è in atto un complesso lavoro di ricognizione e regolarizzazione delle proprietà pubbliche e private per la sistemazione della viabilità e delle aree verdi e pertinenze. Per l’alienazione di due immobili strategici già inseriti nel Piano, l’ex Rsa nel centro storico in via dell’Ospedale e il Lotto 5A edificabile dell’area ex Paoletti, a seguito di procedure di vendita andate deserte, è stata prevista una revisione delle stime con una riduzione del 20% dei valori iniziali. Una scelta motivata dall’attuale contesto economico caratterizzato dall’aumento dei costi di costruzione, dalle difficoltà operative legate agli interventi edilizi e da una generale incertezza dei mercati, per rendere più attrattive le procedure di vendita, evitando il rischio di ulteriori aste deserte.