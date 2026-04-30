AMIATA – Grande festa e grande affluenza a Piancastagnaio per la prima prova del Campionato Toscano di mountain bike andata in scena domenica scorsa. Il grande lavoro svolto dalla società organizzatrice Amiata Bike ha attirato l’attenzione anche di un considerevole numero di bikers extra regionali complice anche l’assegnazione del punteggio top class valevole per il ranking nazionale di specialità.

Il percorso, altamente spettacolare e scenografico, misurava circa 4 km ed era un continuo saliscendi spezzato da curve e cambiamenti di direzione che non dava un attimo di respiro. Alla fine, ne è uscita una gara dura e selettiva che ha esaltato le doti di guida e potenza degli atleti che si sono sfidati in questo primo appuntamento che, al termine delle tre prove in programma, assegnerà il titolo di campione regionale xco.

Ad onorare la gara “di casa” della ASD Tondi Sport sono stati Marco De Stasio, Federico De Simone, Denis Tognoni ed Emanuele Sani. L’impegno è stato massimo e si è tradotto in un’ottima prestazione complessiva: De Stasio e De Simone hanno conquistato il primo posto rispettivamente nella categoria M4 ed M2 mettendo una seria ipoteca sulla conquista dell’ambita maglia mentre Tognoni e Sani si sono classificati al terzo e al quinto posto della categoria M5 confermandosi ai vertici del ciclismo regionale.