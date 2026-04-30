FOLLONICA – “Prosegue l’impegno di Acquedotto del Fiora per il depuratore di Campo Cangino a Follonica, struttura che sta particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale del Golfo e su cui si è strutturata una collaborazione importante”. Così AdF e Comune annunciano il via in questi giorni ad alcuni nuovi e importanti lavori sulla sezione di digestione aerobica dei fanghi di supero, finalizzati a incrementare l’efficienza del loro trattamento.

Si tratta di nuovo revamping dell’impianto che ha l’obiettivo di portate ulteriori benefici a questa infrastruttura fondamentale del servizio idrico integrato, tra i quali un controllo ancora più efficiente delle emissioni generate dal trattamento fanghi. Tutto ciò grazie alle implementazioni delle migliori tecnologie disponibili, soluzioni tecnicamente avanzate, innovative e sostenibili.

Il nuovo intervento

L’intervento si articola in due step. Il primo prevede la sostituzione dell’attuale copertura a cupola in vetroresina con una nuova copertura piana e calpestabile in alluminio, dotata di valvole meccaniche di sicurezza collegate a un sistema di telecontrollo in grado di rilevare eventuali aperture o chiusure di emergenza. Questa nuova configurazione consentirà un accesso più agevole per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, migliorando nel tempo l’efficacia e la durabilità della struttura. Le nuove valvole garantiranno inoltre un funzionamento immediato in caso di anomalie, mentre il sistema di telecontrollo permetterà interventi tempestivi per la verifica di eventuali criticità nel sistema di aspirazione. Il secondo step riguarda la sostituzione del sistema di diffusione dell’aria all’interno della vasca con una soluzione più performante e resistente alle condizioni ambientali attuali, progettata sulla base di studi specifici sui materiali più idonei.

L’investimento stimato per i lavori è di 140mila euro e consentirà di adottare le migliori tecnologie disponibili per il trattamento dei fanghi e il controllo delle emissioni odorigene. Al momento sono in corso le operazioni propedeutiche all’avvio dell’intervento, che partirà lunedì 4 maggio e si concluderà salvo imprevisti in circa tre settimane.

“Nel corso di tali operazioni potrebbero verificarsi eventuali fenomeni odorigeni, occasionali e transitori, di carattere contingente – dichiara AdF -. Acquedotto del Fiora ringrazia i cittadini per la preziosa collaborazione durante l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali potranno contare su soluzioni infrastrutturali sempre più avanzate a vantaggio del territorio e della comunità servita”.

“L’Amministrazione comunale – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Sandro Marrini, con delega alla Gestione delle acque di pioggia e depurazione – sta seguendo da vicino gli investimenti portati avanti da Acquedotto de Fiora, che già lo scorso anno hanno dato buoni risultati in termini di qualità dell’aria, con una netta diminuzione dei cattivi odori. Questo ulteriore intervento servirà a migliorare ulteriormente la situazione a tutela dei residenti e dei commercianti. È probabile che nelle prossime ore si possano registrare dei disagi, ma saranno legati all’esecuzione dei lavori. Ringraziamo l’Acquedotto del Fiora per la collaborazione dimostrata e – come sempre – monitoreremo i lavori e il loro esito”.