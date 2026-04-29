CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sarà un’estate da vivere in campo e in spiaggia, quella che dal 15 giugno prenderà il via con il Summer camp targato Pro soccer lab. Due settimane a scelta, con la terza a richiesta, dal 15 al 27 giugno 2026, per affinare le tecniche calcistiche e divertirsi insieme, aperte a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni con la possibilità di prenotare anche il servizio navetta da e per Grosseto. “Un appuntamento a cui teniamo particolarmente – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro soccer lab – non solo per affinare tecniche calcistiche ma per fare gruppo e divertirsi in un periodo molto delicato anche per i genitori. Un percorso che anche quest’anno faremo con i nostri allenatori e con Gigi Consonni e Nicola Giallini, storici allenatori del nostro Summer camp, che insieme agli altri formano una squadra davvero collaudata. Le nostre settimane di allenamento vanno dal lunedì al sabato compreso, con un torneo finale, e prevedono non solo l’allenamento sul campo ma anche in spiaggia, per migliorare il controllo di palla, con bagno finale. Non mancheranno i momenti, rigorosamente all’ombra all’interno del nostro centro sportivo, e una sana alimentazione sempre più necessaria, soprattutto con il caldo estivo”.

Si comincia lunedì 15 giugno, con la prima settimana, che si chiuderà sabato 20 giugno con il torneino finale. La seconda settimana andrà da lunedì 22 a sabato 27 giugno e ci sarà la possibilità di richiedere una terza settimana di camp estivo. All’interno della settimana chi vorrà potrà partecipare anche alla “Notte sotto le stelle”, in cui i ragazzi dormiranno nelle tende all’interno dell’area verde del Centro sportivo Casamorino. E per i genitori che non potranno accompagnare i figli c’è la possibilità di prenotare la navetta da Grosseto a Castiglione e, al termine dell’allenamento, da Castiglione a Grosseto.

Gli allenamenti si svolgeranno principalmente sui campi, in erba e in sintetico, del Centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, dove i ragazzi potranno utilizzare anche la gabbia per il tre contro tre e il campo da padel, mentre un giorno a settimana gli allenamenti si svolgeranno in spiaggia e al mare. Tra gli allenatori coinvolti ci saranno anche Gigi Consonni e Nicola Giallini, ormai presenze fisse nell’organizzazione del camp.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o direttamente la pagina Facebook Pro soccer lab, il profilo Instagram o quello Tik Tok, oppure scrivendo all’indirizzo [email protected], o ancora chiamando il numero 389.8392138.