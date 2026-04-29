GROSSETO – Dopo il pareggio sul campo La Ciarulla di San Marino, il Big Mat Bsc Grosseto sfiderà in trasferta l’Hotsand Macerata. I ragazzi del manager Enrico Vecchi, incoraggiati dall’ottimo debutto stagionale contro i campioni d’Italia, proveranno a giocarsela contro la compagine marchigiana che, attualmente, conta quattro sconfitte (due con il San Marino, una con il Collecchio e Reggio Emilia) e due vittorie stagionali (una con il Collecchio e una con il Reggio Emilia, sempre in gara2).

Il Big Mat Bsc Grosseto scenderà in campo sabato 2 maggio alle ore 15 e poi alle 20. Occhi puntati sul lanciatore Sireus, veterano e leader del gruppo che nella vittoria contro il San Marino ha fatto un’ottima prestazione, che sulle mazze biancorosse, come Sellaroli, Polonius e Caballero Sarmiento che hanno dimostrato di essere già in un buono stato di forma. Il Big Mat Bsc, in linea con la sua filosofia di valorizzazione dei giovani, continuerà a dare spazio anche ai suoi prodotti del settore giovanile. Nella gara contro il San Marino, infatti, oltre alla ormai certezza Piccinelli, sono scesi in campo sia Severino che Attriti. “Severino è un prodotto del vivaio del Big Mat Bsc Grosseto, classe 2009 – ha commentato il presidente Antonio Pugliese -, che contro il San Marino ha già realizzato due doppi, due punti portati a casa e una base rubata. Una partenza, dunque, brillante possibile alla collaborazione che abbiamo con la Health&performance di Gianni Natale che permette ai giovani talenti di crescere e di arrivare pronti per giocarsi le loro chance in prima squadra”.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.