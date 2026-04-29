GROSSETO – Dal 5 al 9 maggio torna a Grosseto la Settimana della Salute, appuntamento ormai consolidato e atteso che giunge alla sua terza edizione, confermandosi un’importante occasione di prevenzione, informazione e promozione del benessere.

Promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con Coeso Società della Salute, Usl Toscana sud est e Polo universitario grossetano, l’iniziativa animerà piazza Dante e piazza Duomo con screening gratuiti, consulenze e incontri divulgativi, coinvolgendo cittadini, professionisti e associazioni del territorio in un grande percorso condiviso dedicato alla cultura della prevenzione.

L’edizione 2025 si arricchisce della collaborazione di diversi ordini professionali: Medici Chirurghi e Odontoiatri, Farmacisti, Veterinari e Infermieri, oltre al contributo di realtà come Lilt, Misericordia, Croce Rossa e Humanitas, grazie ai quali, nella scorsa edizione, sono state 785 le persone che hanno potuto usufruire dei servizi di screening gratuiti.

“Siamo giunti alla terza edizione della Settimana della Salute, un appuntamento che anno dopo anno è cresciuto fino a diventare patrimonio della nostra comunità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Il fatto che siano tanti i soggetti che chiedono di partecipare dimostra quanto questa iniziativa sia sentita e riconosciuta come un momento importante per il territorio. Investire in prevenzione significa investire nella qualità della vita delle persone. Significa costruire una comunità più consapevole, più forte e più attenta al valore della salute pubblica. Portare la prevenzione nelle piazze, renderla accessibile, vicina e concreta per tutti, è il senso profondo di questa manifestazione. La Settimana della Salute è un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni, professionisti e volontariato, e rappresenta un esempio di come, lavorando insieme, si possano offrire servizi utili e occasioni preziose di sensibilizzazione ai cittadini”.

L’iniziativa prenderà il via il 5 maggio con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. Saranno allestiti oltre 30 gazebo di associazioni di volontariato e cooperative del territorio, con il coinvolgimento dei quattro ordini professionali a testimonianza di un approccio integrato alla salute.

Il 6 maggio, presso la sala del Consiglio comunale, si svolgerà una mattinata di approfondimento con una serie di interventi dedicati a temi centrali come il ruolo del Polo universitario grossetano, la prevenzione della morte improvvisa cardiovascolare, l’uso corretto dei farmaci, il rapporto tra salute e sport e l’alimentazione consapevole. Alle 17 è poi prevista una passeggiata sulle Mura Medicee, con punto di ritrovo in piazza Dante, organizzata con Uisp e personale sanitario dell’Usl.

In queste prime due giornate sarà presente un’area pony pensata per i più piccoli e organizzata con la collaborazione di Ccn, oltre a una caccia al tesoro che si terrà per le vie del corso.

La terza giornata sarà dedicata al valore della cura quotidiana e al ruolo degli infermieri e degli operatori socio-sanitari, oltre che al tema del volontariato, con la partecipazione delle principali realtà del territorio come Humanitas, Croce Rossa Italiana, Misericordia e Lilt.

Sempre nella mattinata di giovedì 7 si terrà una passeggiata sulle Mura Medicee in collaborazione con l’istituzione “Le Mura”, aperta ai cittadini che saranno accompagnati dai propri animali domestici. Anche questa attività sarà coordinata dal personale Uisp e dal personale sanitario dell’Usl.

Gli incontri, tutti organizzati in sala del Consiglio, termineranno l’8 maggio con un’ultima mattinata di meeting dedicati alle professioni sanitarie e al valore della prevenzione come leva fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Interverranno esperti del settore, tra cui professionisti dell’Oncologia Medica dell’ospedale Misericordia di Grosseto e specialisti in ginecologia. Per concludere al meglio la manifestazione, con la collaborazione di Ccn saranno organizzate per le vie del centro storico delle attività di animazione per bambini e famiglie.

Per l’ultimo giorno della Settimana della Salute, ovvero il 9 maggio, sarà organizzato il convegno Aiorm – Tecnica ospedaliera, riservato solo ed esclusivamente al personale sanitario.

“La Settimana della Salute – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – si conferma un’iniziativa capace di produrre risultati concreti: gli screening gratuiti realizzati nelle precedenti edizioni grazie alla collaborazione di Anpas Humanitas Grosseto, Croce Rossa Italiana, Misericordia, Coeso Sds e Lilt hanno coinvolto centinaia di cittadini, permettendo controlli spesso rimandati e favorendo diagnosi precoci che possono fare la differenza.

Il volontariato è il cuore di questo impegno: significa responsabilità, tempo e dedizione, ma anche la capacità di costruire comunità. È una scuola di valori che ci ricorda come nessuno si salvi da solo e come la solidarietà debba essere parte della nostra quotidianità. Per questo è fondamentale continuare a sostenere il volontariato ogni giorno: è grazie a chi sceglie di mettersi a disposizione degli altri che una comunità resta viva e coesa”.

La Settimana della Salute rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti della salute, mondo della scuola e cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e promuovere stili di vita sani e consapevoli. Cinque giorni di iniziative che confermano l’impegno nel promuovere una visione della salute fondata non solo sulla cura, ma soprattutto sulla prevenzione, sull’informazione e sulla partecipazione.

Sarà a breve disponibile il calendario dettagliato degli screening previsti nelle quattro giornate.