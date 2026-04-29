GROSSETO – Possibili variazioni nei servizi sanitari in occasione dello sciopero nazionale proclamato da Usi-Cit per l’intera giornata di venerdì 1 maggio. L’agitazione riguarda tutto il personale e potrebbe avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività.
Servizi garantiti e possibili modifiche
In base al livello di adesione del personale della Asl Toscana sud est, potranno verificarsi rallentamenti o modifiche nei servizi al pubblico. L’Azienda sanitaria invita l’utenza a tenere conto di eventuali disagi.
Resteranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali, in particolare quelli legati all’emergenza e all’urgenza.
Le indicazioni per gli utenti
La Asl Toscana sud est si scusa preventivamente per i possibili disagi e assicura il massimo impegno per limitare le criticità durante la giornata di sciopero.