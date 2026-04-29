SCARLINO – In questi giorni sono iniziati lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria nel Comune di Scarlino, in località Imposto, all’intersezione tra la SP 60 Puntone e la SP 84 Scarlino.

Si tratta di un intervento molto atteso, soprattutto da chi percorre quotidianamente quel tratto di strada e conosce bene la pericolosità dell’attuale incrocio a raso, dove velocità sostenute e visibilità non sempre ottimale hanno più volte creato situazioni di rischio.

Al posto dell’incrocio nascerà una rotatoria a quattro bracci, realizzata senza consumare nuovo suolo perché tutta l’opera sarà costruita sull’area stradale già esistente. L’investimento complessivo è di 350mila euro e comprende anche una nuova illuminazione, il rifacimento della segnaletica e interventi per garantire il passaggio in sicurezza anche dei mezzi più grandi.

L’obiettivo è chiaro: rendere quel punto molto più sicuro, rallentare naturalmente il traffico e migliorare la circolazione. Un cambiamento che dovrebbe ridurre i rischi per automobilisti, motociclisti e per tutti gli utenti della strada, in particolare quelli più vulnerabili.

Un intervento atteso e necessario, che rafforza l’impegno della Provincia per una viabilità più sicura, moderna ed efficiente al servizio dei cittadini e delle imprese del territorio.