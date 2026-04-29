GROSSETO — Nel fine settimana la sede de “La Farfalla odv” ha ospitato il campionato regionale assoluto di scacchi, richiamando giocatori da tutta la Toscana e trasformando la città in un punto di riferimento per la disciplina. In palio, oltre al titolo regionale, anche l’accesso alla fase semifinale nazionale.

Partecipazione e organizzazione

L’evento è stato organizzato dall’Asd Mattoallaprossima, con il coordinamento del presidente Giuseppe Russo. La competizione si è svolta nell’arco di due giorni e ha visto la partecipazione di numerosi scacchisti provenienti da diverse province toscane.

Accanto all’aspetto sportivo, l’iniziativa ha avuto anche una finalità benefica: durante il torneo sono stati raccolti 500 euro, successivamente devoluti a sostegno delle attività dell’associazione ospitante.

I risultati: vittoria al giovane Fulgentini

Sul piano agonistico, il torneo principale si è articolato in cinque turni. A conquistare il titolo regionale è stato il maestro livornese Edoardo Fulgentini, 14 anni, che ha preceduto il maestro fiorentino Leonardo Maglioni, 18 anni.

In parallelo si è svolto anche un torneo collaterale, vinto dal fiorentino Andrea Targetti, 24 anni. Secondo posto per il grossetano Malinda Ranasinghe, tesserato proprio per l’Asd Mattoallaprossima.

I prossimi appuntamenti

Concluso il campionato, l’associazione organizzatrice guarda già ai prossimi impegni estivi. Tra questi, il circuito “Chess on the Beach”, che toccherà diverse località del territorio, tra cui Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccalbegna, Monticello Amiata e Rispescia.

Il calendario proseguirà poi a settembre con eventi legati alle festività locali e con la ripresa dei corsi di formazione in concomitanza con il nuovo anno scolastico.