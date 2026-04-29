FOLLONICA – In occasione del Primo Maggio 2026, la Cgil Grosseto parteciperà a due importanti iniziative promosse sul territorio provinciale, a Follonica e Manciano, dedicate alla Festa dei Lavoratori e alla riflessione sul valore del lavoro, dei diritti e della partecipazione democratica.

A Follonica, giovedì 1° maggio alle ore 10, presso la sala Allegri – Ex Ilva, si terrà l’iniziativa “Lavoro dignitoso”, promossa da Cgil, Cisl e Uil, dedicata al tema “Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. All’incontro interverranno delegate e delegati di posto di lavoro insieme alla segretaria Cgil Grosseto Monica Pagni, al segretario Uil Grosseto Federico Capponi e al segretario Cisl Grosseto Simone Gobbi.

«Il Primo Maggio è il giorno in cui il lavoro torna al centro del dibattito pubblico non come slogan, ma come fondamento della dignità della persona e della coesione sociale – dichiara Monica Pagni, segretaria generale Cgil Grosseto – Nell’epoca delle grandi trasformazioni tecnologiche e dell’intelligenza artificiale, diventa ancora più urgente rafforzare contrattazione, tutele e diritti, per fare in modo che il cambiamento non produca nuove disuguaglianze ma nuove opportunità di giustizia sociale. L’impegno della Cgil rimane sempre costante, lo dimostra anche raccolta firme per la proposta legge su appalti e sanità che promuoveremo anche insieme ad altre associazioni».

A Manciano, la Cgil sarà invece tra i soggetti presenti alla manifestazione “Manciano Primo Maggio 2026”, promossa insieme al Comune di Manciano, ad Arci Manciano e ad Anpi Sezione di Manciano, in una giornata che unirà la celebrazione della Liberazione e della Festa dei Lavoratori. Il programma prevede alle 8.45 il tradizionale rinfresco presso la Camera del Lavoro, alle 9.45 il raduno delle delegazioni in piazza Garibaldi e la partenza del corteo cittadino accompagnato dalla Magicaboola Brass Band, alle 11.15 la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Caduti per la Libertà, mentre dalle 13 il centro di aggregazione La Pesa ospiterà il pranzo al sacco e la musica dal vivo per tutto il pomeriggio.

Nel corso della mattinata sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Mirco Morini (sindaco di Manciano), Donatella Pozzi (Circolo Arci Manciano), Cristoforo Russo (Cgil Grosseto) e Lucio Niccolai (Anpi sezione Manciano). Russo, membro della segreteria della Cgil Grosseto e rappresentante della Camera del Lavoro, sottolinea: «Essere a Manciano il Primo Maggio significa tenere insieme memoria, partecipazione e impegno quotidiano. Celebrare insieme la Liberazione e la Festa dei Lavoratori vuol dire ribadire che democrazia e lavoro sono valori inseparabili, e che la tutela dei diritti passa ancora oggi dalla presenza nei territori, dall’ascolto delle persone e dalla capacità di costruire comunità».

Con la partecipazione a questi due appuntamenti, la Cgil Grosseto rinnova il proprio impegno per un Primo Maggio vissuto come momento di festa, riflessione e mobilitazione, nel segno della dignità del lavoro, della pace, della democrazia e della giustizia sociale.