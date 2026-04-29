GROSSETO – Esulta ancora la 3ªA della Scuola Secondaria di I grado “Galilei” di Grosseto. Dopo aver vinto nel mese di marzo sia le fasi provinciali sia quelle interprovinciali dei Nuovi Giochi della Gioventù contro Arezzo e Siena, nel palazzetto di casa in via Lago di Varano a Grosseto la classe grossetana riesce nell’impresa e conquista anche la fase regionale, disputata a Pisa il 16 aprile scorso, laureandosi campione regionale.

Con il nuovo regolamento dei giochi, le squadre di pallamano — obbligatoriamente composte per classe di appartenenza — dovevano alternare in campo, per quattro tempi totali, una squadra maschile e una femminile (un tempo ciascuna). Al termine, il punteggio progressivo determinava la scuola vincente. Una formula nuova e non facile da interpretare, che però non ha impedito agli alunni, guidati dal prof. Mirco Balducci, di fare squadra e di vincere prima la semifinale contro la scuola di Lucca per 23-20, e successivamente la finalissima contro la scuola di Pisa per 11-7.

Un grande successo, costruito in tre anni tra i banchi di scuola, anche perché va sottolineato che nessuno degli alunni della 3ª A pratica la pallamano come sport extrascolastico.

Complimenti alla squadra della 3ª A, composta dagli alunni Edoardo Anselmi, Giulia Baricci, Giulio Conte, Nicole Corsiato, Ramis Giuggioli, Arianna Mariani, Gabriele Moscato, Aurora Rossi, Brando Rossi, Mattia Savelli, Riccardo Tagliaferri e Giada Terzaroli.

Dal 26 al 29 maggio 2026 la scuola “Galilei” rappresenterà la Regione Toscana, per il quarto anno consecutivo, in occasione delle Finali Nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù a Roma.