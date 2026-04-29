GROSSETO – È stato presentato stamattina il progetto politico “I Love Grosseto”, una nuova coalizione civica che guarda alle prossime elezioni amministrative con l’obiettivo dichiarato di restituire ai cittadini il pieno governo della città, puntando su partecipazione, competenze e trasparenza.

L’iniziativa si propone come alternativa ai tradizionali schemi di partito. Non una semplice lista elettorale, ma – spiegano i promotori – un percorso costruito negli ultimi anni attraverso un lavoro di analisi della macchina amministrativa, da cui è emersa la volontà di introdurre un modello di governo diverso, fondato su merito, responsabilità e coinvolgimento diretto della comunità. Tutti i dettagli del progetto sono disponibili sul sito ufficiale www.ilovegrosseto.it.

Gori: «Non è il Movimento 5 Stelle»

Alla presentazione era presente anche Giacomo Gori, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che ha voluto chiarire subito la propria posizione.

«Cosa c’entra il Movimento 5 Stelle? Niente – ha detto –. Questa è un’iniziativa totalmente estranea al Movimento». Gori ha spiegato di partecipare al progetto come consigliere comunale e cittadino, precisando che continuerà a mantenere il proprio ruolo all’interno del gruppo consiliare pentastellato «nel rispetto del mandato».

Allo stesso tempo non ha nascosto le distanze politiche maturate negli ultimi mesi: «Contesto da tempo la linea nazionale che è stata intrapresa».

Un progetto nato da anni di lavoro

Secondo quanto illustrato durante la conferenza stampa, “I Love Grosseto” nasce da un percorso lungo, iniziato già dal 2011 con l’ingresso in consiglio comunale di alcuni dei promotori.

«Abbiamo studiato per anni la macchina amministrativa – è stato spiegato – analizzando processi, criticità e consuetudini politiche». Da questo lavoro è emersa la proposta di un modello di governance «profondamente diverso rispetto a quello attuale».

Il limite delle esperienze passate, secondo Gori, è stato quello di non avere una massa critica sufficiente per incidere davvero. Da qui la scelta di costruire una coalizione più ampia.

Nove liste civiche

Il progetto si articola in nove liste civiche autonome, ciascuna dedicata a un ambito strategico: ambiente, cultura, innovazione, salute, sicurezza, sociale, sport, sviluppo e urbanistica.

«Non una lista, ma una grande coalizione civica – ha sottolineato Gori – composta da realtà nuove, lontane da partiti nazionali e da altre esperienze locali».

L’obiettivo è creare un numero significativo di candidati in grado di incidere concretamente sulle scelte amministrative.

Nuovo modello di governo

Tra i punti centrali c’è la ridefinizione del ruolo degli organi istituzionali. Il sindaco viene indicato come garante dell’istituzione, la giunta torna a un ruolo esecutivo e il consiglio comunale diventa il luogo principale delle decisioni politiche.

«Oggi la giunta spesso scrive e approva gli indirizzi politici – ha spiegato Gori –. Nel nostro modello invece sarà il consiglio comunale a decidere».

Gli assessori, inoltre, non saranno espressione politica ma selezionati attraverso bandi pubblici basati su competenze e titoli, affiancati da un comitato tecnico-scientifico.

Stop alla contrapposizione maggioranza-opposizione

Altro elemento innovativo è il superamento della contrapposizione tra maggioranza e minoranza. Nel modello proposto, le proposte ritenute utili e coerenti con il programma potranno essere approvate indipendentemente da chi le presenta.

«Vogliamo limitare quella che è una delle principali criticità della politica locale – ha aggiunto Gori – cioè lo scontro sistematico tra maggioranza e opposizione».

Programma prima del voto

Una delle novità più rilevanti riguarda il programma elettorale. La coalizione punta a rendere pubblici prima del voto strumenti come il Documento unico di programmazione, che definisce la distribuzione delle risorse.

«I cittadini potranno sapere in anticipo dove andranno i soldi – è stato spiegato – e valutare concretamente le scelte». Anche questo percorso sarà pubblicato e aggiornato sul sito www.ilovegrosseto.it, dove sarà possibile consultare i documenti e seguire l’evoluzione del progetto.

Il percorso parte dagli incontri

Dopo la presentazione, il progetto entrerà nel vivo con un calendario di incontri pubblici – almeno tre a settimana – per coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Le candidature saranno raccolte attraverso il sito ufficiale www.ilovegrosseto.it, dove è già attiva una sezione dedicata per aderire al progetto e richiedere incontri.

«Coalizione chiusa, niente partiti»

Gori ha ribadito che il progetto non prevede alleanze con partiti tradizionali: «Questa è una coalizione chiusa. Non troverete altri simboli».

Il candidato sindaco sarà scelto all’interno della coalizione, attraverso un percorso condiviso tra le liste.

«Meno partiti, più cittadini»

«Questa è un’occasione per la città – ha concluso Gori –. Tutti si lamentano della politica, ora c’è la possibilità di partecipare davvero. Meno partiti e più cittadini è il senso di questa iniziativa».