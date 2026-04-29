GROSSETO – Domani, giovedì 30 aprile, la Maremma sarà interessata da condizioni di tempo variabile ma nel complesso gradevole. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giornata vedrà alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con un clima mite tipicamente primaverile e solo qualche possibile disturbo nelle ore centrali.

Mattinata tra sole e nubi

La mattina si aprirà con cieli poco o parzialmente nuvolosi su gran parte della provincia di Grosseto. Le temperature minime si manterranno piuttosto fresche, comprese tra i 10 e i 13°C. Qualche nube in più potrà interessare la zona nord, tra Follonica e Massa Marittima, ma senza precipitazioni.

Pomeriggio più instabile

Nel corso del pomeriggio assisteremo a un aumento della nuvolosità, soprattutto nelle aree interne e sull’Amiata, dove non si esclude qualche breve e isolato piovasco. Nel capoluogo Grosseto le massime toccheranno i 20-22°C, mentre valori leggermente inferiori si registreranno in montagna, intorno ai 16-18°C.

Situazione lungo la costa

Sulle zone costiere, tra Orbetello e Monte Argentario, il tempo resterà più stabile, con ampie schiarite e ventilazione debole o moderata dai quadranti occidentali. Le temperature massime si attesteranno sui 19-21°C, rendendo la giornata piacevole soprattutto nelle ore centrali.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo