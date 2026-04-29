GROSSETO – È pronta ormai da diversi giorni e sarà inaugurata ufficialmente martedì prossimo, 5 maggio, la nuova bretella nord di Grosseto che collega via Giordania a via Senegal. Si tratta di un intervento molto atteso sopratutto dopo la recente apertura della nuovo centro di raccolta degli ingombranti proprio in via Giordania.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito dell’accordo di riqualificazione dell’area nord nato con la costruzione del centro commerciale Maremà e della collaborazione con Unicoop Etruria.

L’inaugurazione è fissata per le 9 di martedì 5 maggio alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dei rappresentanti delle istituzioni.