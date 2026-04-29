GROSSETO — Per la prima volta un rappresentante della Guardia di Finanza grossetano assume un incarico all’estero portando il nome della città in un contesto internazionale. Alessandro Coscarelli è stato infatti nominato esperto economico-finanziario presso l’Ambasciata d’Italia a Riad, capitale dell’Arabia Saudita.

Un incarico di rilievo in un contesto strategico

La nomina si inserisce nell’ambito delle attività della Guardia di Finanza, che opera come polizia economico-finanziaria con una crescente proiezione internazionale, a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea. Il Corpo è presente all’estero con una rete di circa 30 attaché dislocati nelle sedi diplomatiche più rilevanti e presso alcune organizzazioni internazionali.

L’assegnazione a Riad rappresenta una posizione di nuova istituzione e si colloca in un’area di grande importanza per le relazioni bilaterali, oltre che in un contesto geopolitico particolarmente delicato.

Un percorso professionale consolidato

«Il nuovo incarico arriva dopo oltre trent’anni di esperienza nel ruolo di comandante all’interno della Guardia di Finanza» afferma Coscarelli. Si tratta della prima esperienza all’estero per Coscarelli, che si prepara ad affrontare una sfida significativa «sia sul piano professionale sia su quello umano».

La nomina rappresenta un riconoscimento del percorso maturato e contribuisce a rafforzare la presenza italiana in un’area strategica a livello internazionale.