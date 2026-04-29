GROSSETO – Sicurezza sull’Aurelia, economia locale e futuro delle imprese. Sono questi i temi al centro della nuova puntata de Il tempo di un caffè, che vede protagonista Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, intervistato dalla redazione del Giunco dalla Fiera del Madonnino.

Aurelia e corridoio tirrenico: “Serve attenzione e mobilitazione”

Breda parte dalla recente manifestazione organizzata lungo la Statale Aurelia per chiedere interventi sul corridoio tirrenico, in particolare nel tratto di Capalbio. «È stata una manifestazione molto partecipata – spiega –. Come Camera di commercio abbiamo accolto l’invito del presidente della Provincia, Francesco Limatola, per riaccendere i riflettori su questa infrastruttura».

Un’iniziativa nata anche dopo l’ennesimo incidente mortale. «Questa prima fase di protesta è stata un successo – aggiunge – ma adesso bisogna andare avanti: sono previste altre iniziative, tra cui un consiglio provinciale e una conferenza dei sindaci in piazza Dante, per coinvolgere ancora di più il territorio e sensibilizzare il Governo».

Economia e agricoltura: “Scenario incerto, ma settore trainante”

Dalla viabilità all’economia, con uno sguardo alle prospettive del 2026. «È un anno segnato da incertezze globali, tra dazi e conflitti – sottolinea Breda –. Una situazione che ricorda per certi aspetti il periodo del Covid: gli effetti più pesanti potrebbero arrivare nei prossimi mesi».

In questo contesto, resta centrale il ruolo dell’agricoltura. «È uno dei settori trainanti della nostra provincia, il nostro manifatturiero di riferimento – evidenzia – e appuntamenti come la Fiera del Madonnino possono dare un contributo importante».

Imprese: numeri stabili, ma cambia la struttura

Infine, uno sguardo alla demografia delle imprese nelle province di Grosseto e Livorno. «I numeri complessivamente tengono – spiega Breda –: il saldo tra aperture e chiusure è sostanzialmente stabile».

Ma dietro ai dati si nasconde un cambiamento più profondo: «Quando perdiamo un’azienda storica, spesso viene sostituita da nuove partite Iva, ma non è detto che riescano a reggere sul mercato».

Un’evoluzione che si riflette anche nella forma giuridica: «Si rafforzano le società di capitali, come le Srl, mentre diminuiscono le ditte individuali».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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