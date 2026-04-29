ARCIDOSSO – Rafforzare i servizi pubblici e le politiche del lavoro. Con questo obiettivo il Comune di Arcidosso ha deciso di acquistare l’immobile di via Lazzaretti che ospita il Centro per l’impiego, inaugurato ufficialmente lunedì 27 aprile.

L’operazione, che vede il trasferimento della proprietà dalla Provincia di Grosseto al Comune, nasce dalla volontà dell’Amministrazione “di consolidare e valorizzare un presidio fondamentale per il territorio, dedicato ai servizi per il lavoro e alle politiche attive”. L’immobile, già utilizzato da anni dal Comune in locazione e destinato a sede del Centro per l’Impiego gestito da Arti, rappresenta un punto di riferimento non solo per i cittadini, ma anche per le imprese locali.

Accanto a questa funzione, la struttura ospita anche realtà culturali e formative del territorio, tra cui la banda e la scuola di musica, confermando il suo ruolo strategico come spazio pubblico al servizio della comunità.

“L’acquisto dell’immobile è una scelta politica chiara – commenta il sindaco Jacopo Marini –. Abbiamo deciso di investire direttamente su una struttura che consideriamo fondamentale per il nostro territorio, perché il lavoro è uno degli elementi centrali per il futuro delle comunità. Garantire la presenza stabile del Centro per l’Impiego significa rafforzare i servizi, sostenere l’accesso alle opportunità e dare un segnale concreto di attenzione verso cittadini e imprese. Allo stesso tempo, questa operazione ci permette di ottimizzare le risorse pubbliche, superando i costi di locazione e investendo su un patrimonio che resta alla comunità”.

“La nuova sede del Centro per l’Impiego, inaugurata alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore regionale al lavoro Alessio Nardini, rappresenta così non solo un luogo fisico, ma un punto di connessione tra istituzioni, cittadini e sistema produttivo”.