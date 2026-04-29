GROSSETO – Un addio doloroso e improvviso per i cuori biancorossi. “Con profondo dolore, l’US Grosseto 1912 – ha diramato la società unionista – apprende la scomparsa di Manuela Feri, compagna di Riccardo Giusti, per tutti noi “Il Sirpe”. Una notizia che colpisce tutta la famiglia biancorossa, lasciando un grande vuoto umano in chi ha avuto modo di conoscere lei e Riccardo, da sempre vicino ai nostri colori. In questo momento così difficile, la proprietà, la dirigenza, lo staff e tutta US Grosseto 1912 si stringono con affetto sincero a Riccardo e a tutti i familiari, partecipando al loro dolore. Le più sentite condoglianze. Ciao, Manuela”.

Al dolore di Riccardo, della società e della tifoseria grossetana si unisce quello della redazione de Il Giunco.