GROSSETO – Successo per 1-0 col Braccagni per il Paganico, ad un soffio dallo scoccare del 90′: lungo lancio in avanti, controllo di Terni leggermente fuori area, staffilata improvvisa, che trafigge Bisceglia. Questione di minuti, dunque, quelli che separano l’ingresso in campo del numero 18, appunto Terni, al 42′ e quella conclusione vincente capace di accendere i fuochi artificiali sulla seconda notturna della coppa. La gioia dei ragazzi di mister Linicchi è stata direttamente proporzionale alla sorpresa, anche alla sofferenza, di agguantare tre punti al platino in un girone dove il Follonica Gavorrano guarda dritto alla prima poltrona.

Questo perché la partita non è stata facile per nessuno. In campo l’equilibrio è stato l’attore principale filtrando tra occasioni, impegno, voglia di giocare, ritmo. Dopo soli 13′ di gara i corner erano due per parte, sfogo di rapidi capovolgimenti di fronte a cui mancava l’attimo decisivo deprimendo la chiara volontà di superarsi. I giallo verde del Braccagni non hanno sfigurato, sono sempre stati attivi nella consapevolezza che potevano pretendere di più dal risultato finale. I bianconeri hanno creato qualche situazione pericolosa in più, dialogato con maggior scioltezza. L’episodio sul filo di lana li ha premiati proiettando ottimismo per il cammino futuro.

BRACCAGNI: Bisceglia, Pistolesi, Civitillo, Todaro, Ciacci (46′ st Puoti), Bonari, Sartoni (38′ st Vega), Attanasio, Colli, Rossi (30′ st Del Chiaro), Califano (34′ st Mariotti). A disposizione: Vergari, Marino, Smoqi, Ndini, Ennached. Allenatore: Marco Di Fiore.

PAGANICO: Fantoni, Nelli, Grassini, Quinti, Guidarini, J, Porro, Pecorini, D. Porro, Bonaccorsi (23′ st Bytyci), Tassi, Raimondo (42′ st Terni). A disposizione: Giorgetti, Bernardini, Vincelli, Fontani, Sersanti, Carini, Ceroni. Allenatore: Fabio Linicchi.

ARBITRO: Francesco Signori; 1° assistente Salvatore Sbordone, 2° assistente Raffaele Lampedusa.

MARCATORE: 44′ st Terni.

NOTE: Ammoniti Ciacci, Sartoni, Quinti. Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 0′ + 4′.

Risultati del girone A dopo il primo turno.

Follonica Gavorrano – Castiglionese 4-0

Braccagni – Paganico 0-1

Classifica

Follonica Gavorrano, Paganico 3 punti; Braccagni, Castiglionese 0

Prossime partite

Paganico – Follonica Gavorrano (venerdì 8 maggio)

Castiglionese – Braccagni (domenica 10 maggio)

Follonica Gavorrano – Braccagni (martedì 19 maggio)

Castiglionese – Paganico (mercoledì 20 maggio)