GROSSETO – 1,9 milioni di euro in dieci anni. Lo ha circuito, approfittandosi della sua vulnerabilità psichica, rubandogli tutto. È questa la drammatica ricostruzione al centro dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto, che nella giornata di ieri ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un 52enne.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di circonvenzione di persona incapace.

Una vittima resa ancora più fragile da un lutto

Le indagini, portate avanti dal Gruppo di Grosseto, hanno fatto emergere una vicenda particolarmente complessa e delicata. La vittima, un uomo già affetto da problemi psichici, avrebbe visto aggravarsi la propria condizione dopo la morte della madre, diventando così ancora più esposto a manipolazioni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe sfruttato questo stato di vulnerabilità emotiva e psicologica, instaurando un rapporto di fiducia che si è poi trasformato in un sistematico sfruttamento economico.

Conti svuotati e debiti accumulati

Nel corso di circa dieci anni, il 52enne avrebbe indotto la vittima a compiere una serie di atti patrimoniali che lo hanno progressivamente privato di ogni risorsa. L’uomo avrebbe ottenuto una delega illimitata per operare sui conti correnti, oltre al controllo diretto di bancomat, carte di credito e credenziali di home banking.

Non solo: la persona offesa sarebbe stata spinta a sottoscrivere prestiti personali, mutui e persino assegni in bianco, contribuendo ad aggravare ulteriormente la propria situazione economica.

Le indagini finanziarie e le testimonianze raccolte hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le modalità del raggiro, facendo emergere un quadro di progressivo impoverimento della vittima, lasciata in condizioni di grave disagio: senza cibo adeguato, senza riscaldamento e con abiti logori.

Arresti domiciliari dopo le indagini

Alla luce degli elementi raccolti e dell’interrogatorio preventivo, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza di Grosseto, sotto il coordinamento della Procura, nella tutela della collettività e in particolare delle persone più fragili e vulnerabili.