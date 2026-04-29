ORBETELLO – Il Comune ha pubblicato i bandi per le attività estive dedicate ai bambini residenti che vanno dall’asilo nido per i più piccoli, passando per i centri per l’infanzia che accoglieranno i bambini fino a sei anni, fino alle colonie a cui si può accedere dai 6 agli 11 anni.

Il Comune di Orbetello organizza per i propri residenti i seguenti servizi estivi, nei mesi di luglio e agosto ed è possibile effettuare l’iscrizione per l’intero periodo e non per singole mensilità:

a) Asilo nido di Albinia (nell’Asilo Nido Anatroccolo)

b) Centro per l’Infanzia (presso il Progetto 1/6 C. Consani)

c) Colonia Estiva di Albinia (nei locali ex museo della Cultura Contadina)

d) Colonia Estiva di Orbetello Scalo (nella scuola primaria di Orbetello Scalo)

«Quello dei servizi estivi a supporto dell’infanzia – dice la vicesindaco con delega alla scuola e al sociale del Comune di Orbetello, Chiara Piccini – è un supporto essenziale per i genitori che lavorano ed è anche caratterizzante della nostra attività amministrativa a supporto dell’infanzia, in quanto è progettata per essere didatticamente valida e inclusiva».

È possibile presentare la domanda di accesso al servizio entro il 22 maggio 2026, esclusivamente tramite consegna al protocollo o invio da un indirizzo Pec all’indirizzo di posta certificata del Comune di Orbetello.

Per l’asilo nido estivo sono disponibili 40 posti per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi alla data di inizio del servizio (1 luglio 2026). L’attività si terrà a partire dal 1 luglio, fino al 31 agosto 2026, dal lunedì al venerdì, nei locali dell’asilo nido Anatroccolo e sono previste due modalità di frequenza:

– frequenza giornaliera dalle 7.30 alle 18.00

– frequenza tempo corto dalle ore 7.30 alle 16.00

Il centro per l’infanzia accoglierà 30 bambini residenti e l’attività sarà realizzata nei locali della scuola materna comunale “C. Consani” di Orbetello nel periodo 1 luglio – 31 agosto 2026, dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni sono aperte ai bambini che avranno compiuto i 24 mesi alla data di inizio del servizio (1 luglio 2026) e che non avranno compiuto ancora i sei anni alla data del 31 dicembre 2026. La frequenza giornaliera è dalle 8.00 alle 16.00.

I criteri per l’ammissione e la quota di partecipazione delle famiglie sono indicati nel modulo di domanda, disponibile presso l’Ufficio URP o scaricabile dal sito del Comune di Orbetello.

Anche i servizi di colonie estive comunali si terranno nel periodo 1 luglio/31 agosto 2026, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.

Una colonia sarà attivata nei locali della scuola primaria di Orbetello Scalo per 30 bambini residenti e la seconda colonia sarà attivata nei locali dell’ex refettorio della scuola primaria di Albinia per 30 bambini. Il servizio di Orbetello è destinato ai bambini che abbiano compiuto i 6 anni alla data di inizio del servizio (o che li compiranno entro il 31.12.2026) fino al completamento della scuola primaria, quello di Albinia è destinato ai bambini che abbiano compiuto i tre anni alla data di inizio del servizio (o che li compiranno entro il 31.12.2026) fino al completamento della scuola primaria.

Per ciascuna delle Colonie la domanda deve essere:

1. compilata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio URP avente sede nel Palazzo Comunale di Piazza Plebiscito o scaricata dal sito del Comune di Orbetello www.comune.orbetello.gr.it

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione, disponibile presso l’Ufficio URP del Comune di Orbetello e sul sito istituzionale www.comune.orbetello.gr.it, è fissato al giorno 22 maggio 2026. I servizi sono destinati solo ai residenti nel Comune di Orbetello.

Informazioni maggiormente dettagliate sul numero di utenti, le modalità di frequenza e la fascia di età alla quale sono destinate si trovano nei rispettivi bandi e regolamenti, disponibili sul sito del Comune di Orbetello.