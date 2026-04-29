CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione della Strada Provinciale delle Rocchette, una delle arterie più strategiche del territorio di Castiglione della Pescaia, sul cui tracciato affacciano numerose strutture ricettive, e tra le più frequentate in particolare durante la stagione estiva, quando il flusso turistico aumenta in maniera significativa.

L’avvio del cantiere è il risultato di un importante accordo istituzionale tra il Comune di Castiglione della Pescaia e la Provincia di Grosseto approvato in via definitiva dal Consiglio comunale nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche, che porterà alla completa riqualificazione del tratto di strada compreso tra il bivio di accesso e la località Serignano. Si tratta di un’opera molto attesa, e fondamentale per il miglioramento della sicurezza stradale e della qualità della viabilità.

«Siamo molto soddisfatti di questo intervento di riqualificazione – dichiara la sindaca Elena Nappi – che darà nuova sicurezza alla strada che supporta la maggiore pressione antropica della stagione estiva nel comune di Castiglione della Pescaia avendo un’altissima ricettività data dal maggior numero di campeggi del nostro territorio e da molte seconde case. Un’opera che salvaguarda anche l’importante alberatura presente, senza alterare la sua presenza ma contenendo la parte radicale con tecniche apposite, un patrimonio verde indispensabile per contrastare il cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature a cui andiamo incontro ogni anno. Un lavoro necessario e fortemente richiesto da turisti e cittadini che ancora una volta dimostra l’importanza della collaborazione e della condivisione di intenti tra Enti pubblici, un accordo tra Comune e Provincia che attesta l’utilità di un dialogo propositivo per il bene delle nostre comunità. Ringrazio, per questo, sia il Presidente della Provincia, Francesco Limatola, sempre attento alle esigenze dei territori e tutto il suo staff tecnico per la progettazione e la realizzazione dei lavori, sia la mia struttura comunale dagli assessori al tecnico che hanno contribuito all’attuazione di tale accordo».

I lavori prevedono la scarifica del manto stradale esistente ammalorato, la rimozione delle radici affioranti ed il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Nei punti maggiormente interessati dal periodico riaffioramento delle radici dei pini sarà posizionata una apposita guaina al di sotto della pavimentazione allo scopo di deviare verso il basso la propagazione degli apparati radicali.

Questo primo intervento, che mira a rafforzare la sicurezza e l’efficienza della rete viaria provinciale negli snodi più critici che interessano i centri abitati e le aree extraurbane, ha anche un valore strategico per Castiglione della Pescaia: al termine dei lavori, infatti, questo tratto della Strada Provinciale delle Rocchette passerà sotto la diretta competenza dell’Amministrazione comunale. Un passaggio che consentirà una gestione più puntuale e tempestiva della manutenzione futura.

«La Strada Provinciale delle Rocchette è un’arteria strategica per la mobilità e per il sistema turistico di Castiglione della Pescaia – aggiunge Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Con questo intervento miglioriamo la sicurezza della circolazione, tuteliamo il patrimonio arboreo esistente attraverso soluzioni tecniche adeguate e poniamo le basi per una gestione ancora più efficiente della viabilità locale. La Provincia continuerà a investire sulla sicurezza stradale e sulla qualità delle infrastrutture, attraverso un programma organico di opere che interesserà nei prossimi anni anche i nodi strategici di Pian di Rocca e Punta Ala con la realizzazione delle rotatorie».

L’opera si inserisce in un più ampio programma di interventi sulla viabilità locale, che prevede per il biennio 2026/2027 la realizzazione della rotatoria all’incrocio di Pian di Rocca e, successivamente, tra il 2027 e il 2028, la realizzazione della rotatoria all’incrocio di Punta Ala.