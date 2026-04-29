GROSSETO – Il Comune di Grosseto, in collaborazione con la Fondazione polo universitario grossetano, rinnova il proprio impegno a favore del diritto allo studio e della valorizzazione del merito, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione di 15 borse di studio rivolte agli studenti residenti nel Comune che si immatricoleranno, per l’anno accademico 2025/2026, al primo anno dei corsi di laurea dell’Università di Siena attivi presso la sede grossetana.

Le borse di studio, per un importo complessivo di 15 mila euro, sono così ripartite: tre per Economia e commercio, quattro per Infermieristica, uno per Scienze della formazione primaria, due per Scienze dell’educazione e della formazione, quattro per Scienze storiche e del patrimonio culturale e uno per Tecnico per l’ambiente.

“Siamo giunti alla terza edizione di un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro futuro – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Come amministrazione abbiamo portato avanti questo progetto con convinzione e continuità, rafforzandolo anno dopo anno, fino ad arrivare oggi a mettere a disposizione 15 borse di studio. È una scelta che testimonia la volontà di investire concretamente sui giovani, valorizzando al tempo stesso le eccellenze del territorio. Vogliamo offrire opportunità reali a chi decide di intraprendere un percorso universitario, sostenendo studenti e famiglie e contribuendo a costruire una comunità più forte, dinamica e orientata al futuro”.