GROSSETO – Nei supermercati Unicoop Etruria aprono i Punti Digitali Facile: gli sportelli pensati per aiutare le persone nell’uso delle tecnologie digitali e favorire l’alfabetizzazione informatica.

Il servizio è stato presentato lunedì 27 aprile pomeriggio presso il centro commerciale “Aurelia Antica” alla presenza di Carla Minacci, assessora con delega alle Politiche Sociali e della Casa del Comune di Grosseto; Matteo Ceriola, Consigliere di Sorveglianza di Unicoop Etruria; Francesco Migliaccio, Presidente sezione soci Coop Grosseto, Simone Ferretti, presidente provinciale Arci.

L’Arci, tramite bando, si è aggiudicata i fondi della Regione Toscana e gestirà il servizio all’interno degli spazi soci Coop messi a disposizione da Unicoop Etruria.

Ad Aurelia Antica il Punto Digitale sarà aperto il 2° e il 4° lunedì del mese dalle 17 alle 19, al centro commerciale Maremà il 2° e 4° sabato del mese dalle 10.30 alle 12.30. Il servizio è a disposizione di tutta la cittadinanza e completamente gratuito.

I servizi offerti – Attivazione della carta d’identità elettronica, accesso ai servizi digitali sanitari regionali (a partire dalla tessera sanitaria), attivazione e consultazione del fascicolo sanitario elettronico, prenotazione esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), prenotazioni appuntamenti in Questura per il passaporto. Servizi digitali scolastici, pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d’identità elettronica). I Punti Digitale Facile aiutano i cittadini anche a navigare in rete, riconoscere le fake news, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, senza dimenticare il supporto pratico su altri servizi come la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali.

Finanziati grazie ai fondi Pnrr dell’Unione Europea, i Punti Digitale Facile fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale il cui obiettivo è raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2026 fornendo competenze digitali di base e aiutando le fasce della popolazione più esposte al divario digitale che allontana l’Italia dalla media europea e vede il 46% degli italiani in possesso delle competenze digitali di base a fronte del 54% nel resto d’Europa.