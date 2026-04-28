GAVORRANO – Sono Alessio Finocchi della Stefan e Pietro Capuccilli della Faga Gioielli ad aggiudicarsi il classicissimo Trofeo del Lago dell’Accesa, valido quest’anno anche per l’assegnazione della maglia di campione toscano Acsi. Aperta a tutti gli enti di promozione sportiva, la manifestazione di ciclismo amatoriale è stata realizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto, Comune di Gavorrano e organizzata dal team Marathon Bike e Avis di Gavorrano&Scarlino, in collaborazione con l‘Acsi, supportata dalla Banca Tema e dalla Energy Impianti Service di Fabrizio Salutari. Il suggestivo tracciato in linea di 70 chilometri, ha avuto inizio dalla località Grilli di Gavorrano alle 9.30 di domenica scorsa con 97 corridori al via dei 115 iscritti. Il tracciato prevedeva il transito da Potassa, località Pesta, bivio di Massa Marittima, Capanne, Ribolla, bivio Montemassi, dritta del Madonnino, Pian Dei Bichi, Castellaccia, Magia e Lupo per concludersi sullo strappo della salita di Giuncarico.

Nella prima partenza subito ritmo elevato con protagonista Bernardo Angiolini, poi ripreso sulla salita di Capanne dove un gruppo di circa venticinque corridori si è avvicinato e giocato la vittoria in volata. Ai 300 metri forcing poderoso di Alessio Finocchi, che ha la meglio su Benedetto Fattoi della Domestic Cycling e Oliboni Francesco della Ciclistica Senese. Per Finocchi si tratta della seconda vittoria in questa classicissima dopo quella ottenuta nella stessa maniera nell’edizione del 2022. Nella seconda partenza ha vinto Pietro Capuccilli della fortissima compagine di Isernia. Tanti corridori in questa partenza potevano tranquillamente vincere, ma sin dalle prime battute si è visto subito l‘eccellente stato di forma di Capuccilli. Il capitano della Faga Gioielli ha battuto nell’ordine Roberto Benedetti della Stefan e Adriano Nocciolini; subito dietro Cesare Macchi e Loriano Giannini. I cinque si sono avvantaggiati nei pressi di Pian Dei Bichi. Al termine della manifestazione Fabrizio Montomoli, presidente provinciale dell’Acsi, ha consegnato le maglie ai campioni provinciali: Filippo Scelfo e Adriano Nocciolini del Marathon Bike, Loriano Giannini, Andrea Bartemucci e Alberto Lamberti del Team Vallone, Lorenzo Bernardini della Vam e Kristian Pomodoro della Olimpia Cycling Team.