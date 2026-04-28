GROSSETO – Si è chiusa con il successo del Club Olimpico Roma la prima edizione del Trofeo Maremma Cup, torneo internazionale FIGC-SGS riservato alla categoria Esordienti 2013-2014.

In finale la formazione vincitrice ha superato la Fiorentina, al termine di una sfida di alto livello tecnico e agonistico che ha suggellato nel migliore dei modi la manifestazione.

Il torneo ha riunito in Maremma nei giorni dal 16 al 19 aprile numerose squadre di grande prestigio, comprese società professionistiche di Serie A e Serie B e anche una importantissima rappresentativa proveniente dal mondo arabo la Mahd Sports Academy dell’Arabia Saudita, realtà internazionale che annovera José Mourinho tra i propri membri del consiglio di amministrazione confermando il respiro internazionale dell’evento e il richiamo esercitato sul calcio giovanile.

L’impatto organizzativo e territoriale è stato rilevante: per tutta la durata della manifestazione si sono registrate circa 1.200 presenze giornaliere, distribuite tra il centro sportivo di Grosseto, sede dell’Invictasauro, e gli impianti di Roselle. Un flusso costante di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie che ha generato una significativa ricaduta anche sul piano dell’accoglienza e dell’indotto locale.

Fondamentale, per la riuscita dell’evento, il sostegno istituzionale del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto, insieme alla collaborazione di numerosi partner e realtà del territorio. Tra i contributi più importanti figura quello della Fattoria La Principina, la cui struttura ricettiva ha garantito un supporto strategico all’ospitalità di tutte le delegazioni.

L’ASD Invictasauro, organizzatrice della manifestazione, traccia un bilancio molto positivo della prima edizione, che ha unito sport, fair play, partecipazione e valorizzazione della Maremma, ponendo solide basi per il futuro del torneo.