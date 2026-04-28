GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per giovedì 30 aprile alle ore 8:45.

Di seguito le proposte trattate:

Comunicazioni istituzionali;

Surroga consigliere Davide Bartolini dimissionario;

Comunicazione verbale seduta del 10 aprile 2026 – presa d’atto;

D. Lgs. n. 267/2000, artt. 227 e 228. Approvazione rendiconto della gestione 2025;

D. Lgs. n. 267/2000, artt. 227 e 228. Approvazione rendiconto della gestione 2025 Istituzione “Le Mura“;

Variante normativa al piano attuativo area TR_09A – Sugherella per la modifica delle distanze minime dai confini del lotto n. 8 – approvazione ai sensi dell’art. 112 della LRT 65/2014;

Revisione del regolamento edilizio comunale (Riec) approvato in data 18.07.2024 con D.C.C. n. 70;

Approvazione schema di convenzione tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale;

Istia Mare s.r.l. in liquidazione – Acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree oggetto di opere di urbanizzazione nella frazione di Istia – Accettazione donazione offerta dalla società;

Concessione all’Università degli Studi di Siena in comodato d’uso gratuito per anni sei dei locali già destinati ad attività universitarie e didattiche presso il plesso di via Ginori, 41 Grosseto;

Farmacie Comunali Riunite S.p.A. – Presa d’atto della comunicazione di Farvima medicinali S.p.A. relativa al trasferimento della partecipazione detenuta in favore di Apoteca Natura Asset Managment S.p.A. – Determinazioni conseguenti ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione delle modifiche soggettive dei patti parasociali;

Riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi euro 983,44 compresa IVA ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 per interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’incendio verificatosi in via Parini – Grosseto, per attività di assistenza alla popolazione evacuata, ospitalità temporanea e servizi veterinari;

“Percorso pedonale e ciclabile di collegamento fra il ponte sul fiume Ombrone e la frazione balneare di Principina a Mare“. Presa d’atto del progetto esecutivo ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e contestuale variante urbanistica ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 36/23, con dichiarazione di pubblica utilità. CUP: F51B2500022006;

Ordine del giorno di sollecito al Ministero della Salute per la pubblicazione della relazione annuale sull’attuazione della legge 22 maggio 1978 n. 194, presentato dalla consigliera Capone (PD);

Interrogazione in merito alla previsione della bretella di collegamento tra via dei Barberi e via Scansanese, presentata dal consigliere Rosini (PD);

Interrogazione su terminal bus piazza Marconi, presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città Aperta);

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw