MANCIANO – Il Consiglio comunale di Manciano è convocato per giovedì 30 aprile 2026 nella sala delle adunanze del Palazzo comunale. La seduta si terrà in prima convocazione alle ore 9.00 e, in caso di necessità, in seconda convocazione alle ore 11.00, in forma pubblica.

All’ordine del giorno sono inseriti temi rilevanti per l’attività amministrativa e la gestione dell’ente. Tra questi, l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 e il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

La seduta prevede inoltre il rinnovo della convenzione Sfel Grosseto per la gestione associata della formazione e dell’aggiornamento del personale dipendente, l’approvazione del regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica e la declassificazione di alcuni tratti di strada in località Casale Nuovo – Marsiliana, con il conseguente trasferimento dal demanio pubblico al tratto effettivamente transitato.